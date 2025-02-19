Найкращі фільми лютого 2025 на Netflix: гарячі новинки місяця (відео)

У лютому 2025 року Netflix підготував для глядачів чимало цікавих кінопрем'єр. Розповідаємо про найочікуваніші новинки, які варто додати до свого списку перегляду.

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Кінець зими несподівано дарує нам фільми з літньою атмосферою та цікавими сюжетами. Фокус розповідає, що подивитися на Netflix у лютому 2025.

"Типу вагітна"

Романтична комедія з Емі Шумер у головній ролі. Сюжет обертається навколо жінки, яка, щоб уникнути незручної розмови, жартома заявляє про свою вагітність. Втім, жарт швидко виходить з-під контролю, особливо коли головна героїня закохується в чоловіка своєї мрії.

Певний час картина очолювала рейтинг фільмів на Netflix, глядачі високо оцінили комедію. Втім, відомий ресурс Rotten Tomatoes, сайт-агрегатор рецензій, де збирають огляди фільмів і серіалів із різних видань, дав "Типу вагітній" лише 28%.

Трейлер фільму "Типу вагітна"

"Медовий місяць із моєю мамою"

По-справжньому літня стрічка. Наречена головного героя кидає його перед вівтарем заради свого колишнього бойфренда. Що ж тепер робити із запланованим медовим місяцем на розкішному курорті? Чоловік таки вирушає в подорож, але за компанію бере із собою маму. Як зміняться їхні стосунки під час відпочинку?

IMDb дав фільму 5.5/10. Втім, глядачі Netflix оцінили його набагато вище, адже стрічка наразі друга в рейтингу стримінгової платформи.

Трейлер фільму "Медовий місяць із моєю мамою"

"Дольче Вілла"

Романтична комедія режисера Марка Вотерса. Сюжет розповідає про Еріка, чия донька вирішує придбати занедбану віллу в Тоскані. Намагаючись завадити цьому, Ерік вирушає до Італії, де несподівано знаходить красу, кохання та новий сенс життя.

IMDb дав фільму 6.1/10. А глядачі Netflix "помістили" його на третю сходинку.

Трейлер фільму "Дольче Вілла"

"Смерть перед весіллям"

Польська комедійна драма від режисерів Томаша Конецького та Івони Огоновської-Конецької. Історія про Майю, яка привозить додому нареченого. Її батькам доводиться долати власні упередження, одночасно вирішуючи кризу на родинній молочній фермі. Фільм досліджує тему сімейних стосунків та прийняття.

IMDb дав польському фільму лише 4.6/10. Втім, глядачі Netflix оцінили його як топ 5 з 10.

Трейлер фільму "Смерть перед весіллям"

"Потяг у 31 грудня"

Тепер ми дібралися до топ 1 фільму на Netflix.

"Потяг у 31 грудня мав стати звичайним, тихим рейсом, принаймні так вважав провідник Микола Іванович. Проте у долі на це були інші плани", — йдеться в описі українського комедійного фільму.

Премʼєра "Потягу у 31 грудня" в кінотеатрах була 1 січня 2025. А з 12 лютого глядачі Netflix отримали можливість подивитися романтичну комедію, яка наразі посідає перше місце в топі фільмів стримінгової платформи.

Трейлер фільму "Потяг у 31 грудня"

Нагадаємо, які романтичні комедії подивитися на Netflix.

Також Фокус писав про повернення культового фільму на Netflix.