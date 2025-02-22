5 лучших драматических мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть прямо сейчас

Предлагаем на выбор несколько захватывающих сериалов стриминга.

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У Netflix есть масса отличных шоу, которые можно посмотреть. Вот почему это один из лучших потоковых сервисов. Здесь также есть масса отличных мини-сериалов, которые идеально подходят для просмотра за один присест и являются отличным способом провести выходные.

Вашему вниманию пять мини-сериалов Netflix, которые вы можете посмотреть прямо сейчас, поэтому, как только вы закончите с "Нулевым днем" (новый сериал с Робертом де Ниро), вы можете перейти к следующему проекту Netflix. Об этом пишет tomsguide.

"Падение дома Ашеров" (2023)

"Падение дома Ашеров" — последний мини-сериал Netflix от создателя "Призраков дома на холме" Майка Флэнагана. Этот драматический мини-сериал ужасов, заимствовавший свое название у знаменитого рассказа Эдгара Аллена По, основан на нескольких произведениях По и объединяет их в одну историю, действие которой разворачивается на протяжении десятилетий, и рассказывает о падении Балтимора, генерального директора фармацевтической компании Мэриленда Родерике Ашере (Брюс Гринвуд) и остальных членов семьи Ашеров.

"Гризельда" (2024)

В фильме "Гризельда" София Вергара играет колумбийского наркобарона Гризельду Бланко, реальную версию Тони Монтаны из "Лица со шрамом". Известная как "Крестная мать кокаина", она была доминирующей силой в преступном мире Майами в 1980-х годах. Однако сочетание факторов привело к ее падению, в результате чего она в конечном итоге оказалась в тюрьме, чтобы сбежать из картеля.

Хотя сериал сам по себе захватывающий, именно игра Вергары в роли главной Гризельды делает этот мини-сериал обязательным к просмотру. Она полностью растворяется в роли, избавляясь от своего более напыщенного образа из "Американской семейки". Она была номинирована на множество наград, в том числе на "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в мини-сериале или телефильме.

"Олененок" (2024)

"Олененок" адаптирован из одноименного автобиографического шоу комика Ричарда Гэдда, которое имело огромный успех на фестивале Edinburgh Fringe. Однако успех этой пьесы сейчас затмевается успехом этого комедийно-драматического мини-сериала Netflix, который получил шесть премий "Эмми" и два "Золотых глобуса" и считается лучшим мини-сериалом 2024 года.

"Первозданная Америка" (2025)

Режиссером "Первозданной Америки" является режиссер "Огней ночной пятницы" Питер Берг. Ограниченная серия из шести частей, это произведение западного периода, представляющее собой жестокое изображение столкновения культуры, религии и сообщества на американском Западе во время войны в Юте 1857 года. В роли Исаака, который отправился на запад в надежде пережить потерю жены и сына, выступает Тейлор Китч.

Рядом с Китчем играет глубокий актерский ансамбль. Ким Коутс играет лидера мормонов Бригама Янга, Джай Кортни и Кайл Брэдли Дэвис — безжалостных охотников Вирджила и Тилли, а Ши Уигхэм — знаменитого горца Дикого Запада Джима Бриджера, который управляет заставой Форт Бриджер на Диком Западе.

"Рипли" (2024)

В сериале "Рипли" Эндрю Скотт играет главного героя Тома Рипли, культового мошенника, прославившегося благодаря криминальному роману Патрисии Хайсмит 1955 года "Талантливый мистер Рипли" и экранизации 1999 года с Мэттом Дэймоном в главной роли в роли главного мошенника. В сериале рассказывается о том, как Рипли отправляется в Италию в поисках Дикки Гринлифа, и это путешествие в конечном итоге требует нескольких шокирующих поворотов.

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