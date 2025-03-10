21 тиждень у топі: який мультфільм "не відпускає" фанатів Netflix (відео)

Історія про пригоди двох братів-водопровідників у фантастичному Грибному королівстві впевнено тримається в 10-ці найкращих і не втрачає своїх позицій уже кілька місяців.

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Американо-японський комп'ютерно-анімаційний комедійно-пригодницький фільм "Брати Супер Маріо в кіно", заснований на серії відеоігор Mario від компанії Nintendo, став абсолютним лідером з перебування в топ-10 найкращих фільмів тижня від стрімінгового сервісу Netflix. Він упевнено тримається в рейтингу 21 тиждень поспіль, посідаючи зараз шосте місце.

Над картиною працювала анімаційна студія Illumination спільно з Nintendo. Сценарій до неї написав Меттью Фогель, а режисерами стали Аарон Хорват і Міхаель Єленік. Героїв мультфільму озвучували Кріс Претт, Аня Тейлор-Джой, Чарлі Дей, Джек Блек, Кіган-Майкл Кей, Фред Армісен, Себастьян Маніскалко, Чарльз Мартіне і Кевін Майкл Річардсон.

У центрі сюжету – історія братів італійсько-американського походження Маріо і Луїджі з Брукліна. Вони працюють водопровідниками, але в якийсь момент потрапляють в альтернативний всесвіт. Тут навколо зелень і великі гриби, але місцеві жителі кажуть, що насправді все дуже погано. На тому боці є злісний король і його величезна армія, які викрали їхню прекрасну принцесу. Маріо і Луїджі вирушають у підземний лабіринт, щоб знайти лиходія і врятувати принцесу. Компанію їм складає антропоморфний гриб на ім'я Тоад.

Брати опиняються в епіцентрі битви між Грибним Королівством на чолі з принцесою Піч і черепахами купа, яких очолює Боузер, і їм належить зробити чимало сміливих вчинків.

Мало хто знає, але персонаж Маріо спочатку був відомий як "Jumpman", коли він уперше з'явився у відеогрі Donkey Kong (1981). Його ім'я було змінено на Маріо на честь власника складів Nintendo of America Маріо Сегале.

Коли Маріо і Тоад намагаються увійти в замок принцеси Піч, двоє охоронців-жаб жартують, що "принцеса в іншому замку". Це відсилання до оригінальної гри Super Mario Bros. (1985), де наприкінці кожного світу (окрім світу 8) жаба каже: "Спасибі, Маріо, але наша принцеса в іншому замку".

Незважаючи на те, що ідея екранізувати гру спочатку була сприйнята в Nintendo зі скептицизмом, з огляду на гучний провал ігрового фільму "Супербрати Маріо" 1993 року, Illumination все ж таки вирішили ризикнути і не прогадали. Мультфільм зібрав $1 млрд у світовому прокаті, побивши кілька рекордів у свій перший вікенд, і отримав змішані відгуки від критиків. У червні 2023 року "Брати Супер Маріо в кіно" став другим, найкасовішим анімаційним фільмом в історії світового кіно (після мультфільму "Холодне серце 2" (2019), зібравши у світовому прокаті $1,3 млрд.

Наразі він посідає 15 місце у списку найкасовіших фільмів за всю історію кінематографа без урахування інфляції.

Раніше Фокус писав, який фільм про монстра очолив тижневий рейтинг Netflix.