Найпаранормальніший будинок у Британії: маєток священика став місцем паломництва туристів і привидів

Будинок парафіяльного священика в Борлі біля Колчестера славився своїми потойбічними мешканцями з 19 століття. І навіть після того, як котедж знесли, там бачать привидів.

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Цей старий будинок вікарія в Борлі вважався найнаселенішим привидами будинків в Англії та мав моторошну історію. Котедж Борлі було знесено після пожежі ще 1944 року, але навіть те місце, де він перебував, продовжує приваблювати як привидів, так і тих, хто жадає їх побачити. Історії про зустрічі з потойбічним у будинку вікарія в Борлі з'являлися в британській пресі ще сто років тому і продовжують з'являтися досі. Про це пише Mirror.

Розташований на північному заході Колчестера будинок парафіяльного священника у Борлі був побудований у 19 столітті, між 1862 і 1863 роками, але прославився в 1920-х і 30-х роках після серії моторошних подій, свідками яких стали кілька людей, і подальшого візиту дослідника паранормальних явищ. Але про один із перших зареєстрованих інцидентів повідомив журналіст Daily Mirror В. К. Волл ще 1929 року.

Передбачуване фото привида біля будинку Борлі Фото: Wikipedia

Хоча того вечора вони не зустріли жодних примарних постатей, у якийсь момент вони обидва помітили яскраве світло, що висвітлювало будинок зсередини, але коли вони вирушили шукати джерело світла, то так його і не знайшли. Будинок залишався темним усередині, але яскраво освітленим зовні.

Розповідаючи про цей інцидент у статті в Daily Mirror, досвід В.К. Волла привернув увагу Гаррі Прайса, фізика-дослідника, який вирішив здійснити візит до котеджу.

Він вирушив на місце разом із Воллом, який повідомив, що бачив фігуру самотньої черниці, яка блукала в саду. Це було особливо нервово, з огляду на легенду про бенедиктинський монастир, який, як вважають, був побудований у цьому районі 1362 року. Історія свідчить, що монах із монастиря зав'язав стосунки з черницею із сусіднього монастиря, і коли їхній зв'язок розкрився, її засудили до смерті і замурували в стіні. Щоправда, пізніше розслідувачі стверджували, що це вигадана історія.

У повідомленнях, опублікованих у Daily Mirror, стверджується, що того ж вечора пара побачила, як червоний свічник пролетів прямо повз їхні голови і розбився об стіну над залізною піччю. Вони також стверджують, що бачили, як галька і каміння скочувалися сходами, здавалося б, самі по собі, дзвіночки слуг дзвонили, а ключі вилітали із замкових щілин. Передбачувані події тієї ночі були предметом суперечок і розбіжностей протягом багатьох років після цього. Але це був не перший і не останній раз, коли в будинку було зафіксовано паранормальну активність.

Будинок парафіяльного священника у Борлі був зайнятий двома попередніми вікаріями до преподобного Гая Сміта, який оселився там 1929 року і жив там під час знаменитих подій того ж року. Будівлю побудували на місці двох попередніх осель, і 2001 року антиквар Пол Кемп заявив, що про примарні події в маєтку писали ще 1819 року, а черницю, як повідомляють, бачили 1836 року.

Сім'я Буллів, що жила там раніше, повідомила, що 1863 року її турбував звук води, що ллється в будинку, попри те, що в ньому не було водопроводу або внутрішніх труб. Вони також стверджували, що чули звуки дзвінків, навіть коли дроти були перерізані, стукіт, гуркіт і важкі кроки в порожніх кімнатах. А їхня донька розповідала, що невидима рука била її по обличчю.

Сім'я Буллів біля котеджу Борлі Фото: Wikipedia

1886 року в будинок разом із сім'єю переїхала нова няня, Елізабет Байфорд, і спочатку вона не стикалася ні з чим дивним. Але вже за два тижні вона почала чути кроки в порожніх кімнатах і попросила розрахунок.

Однак сім'я продовжувала жити в будинку з привидами, поки преподобний Генрі Булл не помер 1892 року. Йому відразу ж успадкував його син, Генрі Фойстер Булл, який теж пережив безліч подібних подій. Навіть його собака зіткнулася з привидом. Як розповідав сам Генрі, він облаяв когось у кущах, а потім звідти вийшов безголовий привид і пройшов через замкнені ворота.

Ці паранормальні інциденти продовжували відбуватися по всьому будинку. Біля будинку бачили примарну карету, а молодші сестри Генрі стикалися з примарною черницею, причому привид, рухаючись садом, зупинявся і дивився на них.

Трейлер фільму "Привиди будинку Борлі" 2021 року

У підсумку сім'я з'їхала і здала будинок в оренду фізику Гаррі Прайсу, який розмістив оголошення в газеті The Times, набираючи охочих пополювати на привидів.

Відсіявши низку невідповідних кандидатів, включно з любителями гострих відчуттів, диваками й авантюристами, Прайс успішно зібрав команду надійних свідків, включно з інженерами, лікарями, студентами та військовими, які взяли участь у дослідженні. Після кількох годин спостереження за будинком ці спостерігачі задокументували різні дивні явища, такі як стуки, зіткнення, дзвони дзвонів і переміщення предметів. Зокрема, Марк Керр-Пірс, дипломат із Женеви, підготував звіт завдовжки майже в 10 000 слів. Відданість та ініціатива Прайса зіграли вирішальну роль у тому, що будинок вікарія в Борлі став не тільки одним із найвідвідуваніших привидами будинків, а й одним із найкраще задокументованих випадків паранормальної активності.

Зовсім недавно Рассел Олд розповів про свої відвідини цього місця всього два десятиліття тому. Як повідомляє Essex Live, Олду було 17 років, коли він уперше ступив на територію парафіяльного будинку Борлі, і з ним теж відбулися деякі тривожні події. Він згадував: "Усе почалося одного разу, коли мій дядько запитав, чи чув я коли-небудь про дім вікарія у Борлі, найвідвідуваніше примарами місце в Англії. Ми поїхали туди на день, і я взяв із собою кількох приятелів. І ми тільки під'їжджали до будинку, коли я відчув безпричинний жах", — розповідав Олд, згадуючи, як на дорозі біля церкви побачив маленького хлопчика.

Церква в Борлі, де також бачать привидів Фото: Wikipedia

"Я так добре це пам'ятаю. Маленький хлопчик мав вигляд, як візитер із вікторіанської епохи. На ньому був твідовий піджак, і я його ясно бачив. Я подивився на дядька і сказав: "Ми можемо піти, я не хочу тут перебувати", а вони й гадки не мали про що я, бо нічого не помітили", — згадує Олд.

Група повернулася на місце пізніше того ж вечора, і почали відбуватися ще більш дивні речі: коли вони їхали дорогою, щось врізалося в бік їхньої машини. Але коли вони вийшли, то на автомобілі не було й подряпини.

"Ми повернулися в машину, і коли ми під'їхали до повороту, мій дядько зупинився. Ми запитали: "Чому ти зупинився?" Він сказав: "Пропустити машину", але на дорозі нікого не було. Виявилося, що тільки він бачив фари, які наближалися до нього".

Будинок згорів 1939 року і був знесений 1944-го, але навіть місце, де він стояв, продовжує приваблювати любителів гострих відчуттів. Згодом, багато історій про привидів будинку Борлі були розвінчані, як вигадані. Зокрема й історії самого Гаррі Прайса. Але туристи продовжать відвідувати "найбільш населений привидами будинок в Англії" і розповідати про зустрічі з потойбічним.

Будинок Борлі після пожежі Фото: Wikipedia

Нагадаємо, зовсім нещодавно турист поділився відео з палацу Гемптон-Корт, де він, як стверджується, зіткнувся з привидом Кетрін Говард, п'ятою дружиною короля Генріха VIII, яку він велів обезголовити.