Самый паранормальный дом в Британии: поместье священника стало местом паломничества туристов и призраков

Дом приходского священника в Борли возле Колчестера славился своими потусторонними обитателями с 19 века. И даже после того, как коттедж снесли, там видят призраков.

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Этот старый дом викария в Борли считался самым населенным привидениями домов в Англии и имел жуткую историю. Коттедж Борли был снесен после пожара еще в 1944 году, но даже то место, где он находился, продолжает привлекать как призраков, так и тех, кто жаждет их увидеть. Истории о встречах с потусторонним в доме викария в Борли появлялись в британской прессе еще сто лет назад и продолжают появляться до сих пор. Об этом пишет Mirror.

Расположенный на северо-западе Колчестера дом приходского священника Борли был построен в 19 веке, между 1862 и 1863 годами, но прославился в 1920-х и 30-х годах после серии жутких событий, свидетелями которых стали несколько человек, и последующего визита исследователя паранормальных явлений. Но об одном из первых зарегистрированных инцидентов сообщил журналист Daily Mirror В. К. Уолл еще в 1929 году.

Предполагаемое фото призрака у дома Борли Фото: Wikipedia

Хотя в тот вечер они не встретили никаких призрачных фигур, в какой-то момент они оба заметили яркий свет, освещающий дом изнутри, но когда они отправились искать источник света, то так его и не нашли. Дом оставался темным внутри, но ярко освещенным снаружи.

Рассказывая об этом инциденте в статье в Daily Mirror, опыт В.К. Уолла привлек внимание Гарри Прайса, физика-исследователя, который решил нанести визит в коттедж.

Он отправился на место вместе с Уоллом, который сообщил, что видела фигуру одинокой монахини, которая блуждала в саду. Это было особенно нервирующе, учитывая легенду о бенедиктинском монастыре, который, как полагают, был построен в этом районе в 1362 году. История гласит, что монах из монастыря завязал отношения с монахиней из соседнего монастыря, и когда их связь раскрылась, ее приговорили к смерти и замуровали в стене. Правда позже расследователи утверждали, что это выдуманная история.

В сообщениях, опубликованных в Daily Mirror, утверждается, что в тот же вечер пара увидела, как красный подсвечник пролетел прямо мимо их голов и разбился о стену над железной печью. Они также утверждают, что видели, как галька и камни скатывались по лестнице, казалось бы, сами по себе, колокольчики слуг звонили, а ключи вылетали из замочных скважин. Предполагаемые события той ночи были предметом споров и разногласий в течение многих лет после этого. Но это был не первый и не последний раз, когда в доме была зафиксирована паранормальная активность.

Дом приходского священника Борли был занят двумя предыдущими викариями до преподобного Гая Смита, который поселился там в 1929 году и жил там во время знаменитых событий того же года. Здание было построено на месте двух предыдущих жилищ, и в 2001 году антиквар Пол Кемп заявил, что о призрачных событиях в поместье писали еще в 1819 году, а монахиню, как сообщается, видели в 1836 году.

Семья Буллов, жившая там ранее, сообщила, что в 1863 году ее беспокоил звук льющейся воды в доме, несмотря на то, что в нем не было водопровода или внутренних труб. Они также утверждали, что слышали звуки звонков, даже когда провода были перерезаны, стук, грохот и тяжелые шаги в пустых комнатах. А их дочь рассказывала, что невидимая рука била ее по лицу.

Семья Буллов у коттеджа Борли Фото: Wikipedia

В 1886 году в дом вместе с семьей переехала новая няня, Элизабет Байфорд, и поначалу она не сталкивалась ни с чем странным. Но уже через две недели она начала слышать шаги в пустых комнатах и попросила расчет.

Однако семья продолжала жить в доме с приведениями, пока преподобный Генри Булл не умер в 1892 году. Ему сразу же наследовал его сын, Генри Фойстер Булл, который тоже пережил множество подобных событий. Даже его собака столкнулась с призраком. Как рассказывал сам Генри, она облаяла кого-то в кустах, а потом оттуда вышел безголовый призрак и прошел через запертые ворота.

Эти паранормальные инциденты продолжали происходить по всему дому. У дома видели призрачную карету, а младшие сестры Генри сталкивались с призрачной монахиней, причем приведение, двигаясь по саду, останавливалось и смотрело на них.

Трейлер фильма "Призраки дома Борли" 2021 года

В итоге семья съехала и сдала дом в аренду физику Гарри Прайсу, который разместил объявление в газете The Times, набирая желающих поохотится за призраками.

Отсеяв ряд неподходящих кандидатов, включая любителей острых ощущений, чудаков и авантюристов, Прайс успешно собрал команду надежных свидетелей, включая инженеров, врачей, студентов и военных, которые приняли участие в исследовании. После нескольких часов наблюдения за домом эти наблюдатели задокументировали различные странные явления, такие как стуки, столкновения, звон колоколов и перемещение предметов. В частности, Марк Керр-Пирс, дипломат из Женевы, подготовил отчет длиной почти в 10 000 слов. Преданность и инициатива Прайса сыграли решающую роль в том, что дом священника в Борли стал не только одним из самых посещаемых привидениями домов, но и одним из наиболее хорошо документированных случаев паранормальной активности.

Совсем недавно Рассел Олд рассказал о своем посещении этого места всего два десятилетия назад. Как сообщает Essex Live , Олду было 17 лет, когда он впервые ступил на территорию приходского дома Борли, и с ним тоже произошли некоторые тревожные события. Он вспоминал: "Все началось однажды, когда мой дядя спросил, слышал ли я когда-нибудь о доме приходского священника Борли, самом посещаемом призраками месте в Англии. Мы поехали туда на день, и я взял с собой пару приятелей. И мы только подъезжали к дому, когда я почувствовал беспричинный ужас", — рассказывал Олд, вспоминая, как на дороге у церкви увидел маленького мальчика.

Церковь в Борли, где также видят призраков Фото: Wikipedia

"Я так хорошо это помню. Маленький мальчик выглядел, как визитер из викторианской эпохи. На нем был твидовый пиджак, и я его ясно видел. Я посмотрел на дядю и сказал: "Мы можем уйти, я не хочу здесь находиться", а они понятия не имели о чем я, потому что ничего не заметили", — вспоминает Олд.

Группа вернулась на место позже тем же вечером, и начали происходить еще более странные вещи: когда они ехали по дороге, что-то врезалось в бок их машины. Но когда они вышли, то на автомобиле не было и царапины.

"Мы вернулись в машину, и когда мы подъехали к повороту, мой дядя остановился. Мы спросили: "Почему ты остановился?" Он сказал: "Пропустить машину", но на дороге никого не было. Оказалось, что только он видел приближающиеся к нему фары".

Дом сгорел в 1939 году и был снесен в 1944-м, но даже место, где он стоял, продолжает привлекать любителей острых ощущений. Со временем, многие истории о призраках дома Борли были развенчаны, как выдуманные. В том числе и истории самого Гарри Прайса. Но туристы продолжат посещать "самый населенный призраками дом в Англии" и рассказывать о встречах с потусторонним.

Дом Борли после пожара Фото: Wikipedia

Напомним, совсем недавно турист поделился видео из дворца Хэмптон-Корт, где он, как утверждается, столкнулся с призраком Кэтрин Говард, пятой женой короля Генриха VIII, которую он велел обезглавить.