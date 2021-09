"Веном 2", "Вечные", "Последняя дуэль", "007 Не время умирать". Лучшие фильмы этой осени

Киноиндустрия приободрилась, новая партия блокбастеров готова выйти на экраны. На экранах — Аня Тейлор-Джой, Дэниел Крейг, Том Харди, Вуди Харрельсон, Анджелина Джоли.

Летом киноиндустрия оклемалась от череды локдаунов, и несколько блокбастеров выстрелили, снискав любовь граждан и опустошив их кошельки. Фантастический фильм ужасов "Тихое место — 2" при бюджете $61 млн в прокате собрал $295 млн, гоночный экшен "Форсаж 9" при $200 млн взял $710 млн. "Главный герой" ("Персонаж") и "Круэлла" отбили свои 100-миллионные бюджеты, собрав удвоенные суммы, а совсем мимо кассы пролетел "Круиз по джунглям" со Скалой Джонсоном, взявший при 200-миллионном бюджете в два раза меньше — очень уж наивный получился аттракцион.

В целом картина близка к той, что была в допандемийный период, и вселяет оптимизм.

"007: Не время умирать", режиссер Кэри Фукунага

No Time To Die

Премьера: 30 сентября 2021

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9/10

В ролях: Дэниел Крейг, Леа Сейду, Ана Де Армас, Рами Малек

[ + – ] Джеймс Бонд встретится с одним из самых опасных противников в жизни, обладающим новейшим оружием

Многострадальная 25-я лента о легендарном британском шпионе Джеймсе Бонде несчетное количество раз переносилась. Да и на стадии производства было множество разногласий: из-за разницы в трактовке "русского злодея" из проекта ушел первый режиссер фильма Дэни Бойл ("Миллионер из трущоб"). Его кресло занял не менее опытный мастер ­­—­ Кэри Фукунага ("Настоящий детектив"). Сценарий постоянно переписывался, трактовки менялись. Это последний фильм о Бонде с 53-летним Дэниелом Крейгом (пятый по счету). Ему в противовес заглавную песню No Time to Die для картины записала самая юная из мировых звезд — нынче 19-летняя Билли Айлиш. Причем певица уже успела отхватить за нее "Грэмми" в этому году, в номинации "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа".

По сюжету Бонд удалился на покой и оттягивается на родине регги — Ямайке. Его спокойствие прерывает старый друг из ЦРУ Феликс Лейтер, который попросит Бонда об услуге. Нужно спасти похищенного ученого — для суперагента звучит просто, но все оказалось гораздо сложнее. Джеймс встретится с одним из самых опасных противников в жизни, обладающим новейшим оружием. Судя по трейлеру, нас ждет немалое количество впечатляющих трюков: Крейг в своей "лебединой" бондовской ленте себя не щадит (некоторые трюки он выполняет лично).

"Веном 2: Карнаж"

Venom: Let There Be Carnage

США, 2021, супергеройский фильм, снятый по комиксам

Премьера: 14 октября 2021

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9,1/10

В ролях: Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Стивен Грэм

[ + – ] Слившись с Веномом, журналист Эдди Брок превращается в суперсущество со щупальцами

Кто не в курсе, объясним общую биомеханику. Симбиот — это инопланетное хищно-вампирское создание, которое внедряется в человека. Его зовут Веном. Слившись с Веномом, журналист Эдди Брок превращается в суперсущество со щупальцами, бешеной прыгучестью и огромной силой — поднимает груз до 50 т.

Кстати, те, кто является поклонниками культового российского писателя Пелевина, знайте, что в 2006 году эту систему отношений он позаимствовал из комикса "Веном" для романа Empire V. Только симбиота переназвал языком (у того действительно огромный язык). Из людей-языков, по Пелевину, состоит российская элита. Первый американский комикс о симбиоте создан в 1984 году.

Если симбиот внедряется в приличного джентльмена, то они творят добро, если в подонка — соответственно. То есть симбиоты могут быть положительными и отрицательными персонажами.

По сюжету журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина Венома. Он хочет возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, которого играет великолепный Вуди Харрельсон ("Иллюзия обмана"). Случайно Касади стал обладателем свирепого симбиота Карнажа и перед казнью бежит из тюрьмы. Вместе они начинают отрываться по полной: люди гибнут тысячами. Только Веном и Эдди могут остановить кровавого монстра.

Судя по трейлеру, в фильме немало юмора: Веном готовит Эдди и себе омлет, но кое-как: яичница получается вперемешку со скорлупой, хотя это не смущает Венома, мы слышим его хриплый бас: "Нямка".

"Последняя дуэль", режиссер Ридли Скотт

The Last Duel

США, 202, исторический триллер

Премьера: 14 октября 2021

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 8,3/10

В ролях: Мэтт Деймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Бен Аффлек

[ + – ] Ридли Скотт экранизировал бестселлер Эрика Ягера

Выдающийся британский режиссер Ридли Скотт ("Бегущий по лезвию", "Чужой") экранизировал бестселлер Эрика Ягера "Последняя дуэль: Правдивая история испытания битвой в средневековой Франции".

Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнает, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не верит, и Карруж обращается за помощью к королю Франции Карлу VI.

Заслушав все свидетельства, монарх постановил разрешить конфликт в поединке. От его исхода зависит судьба не только Ле Гри и Карружа, но и его жены. В случае поражения мужа ее должны сжечь на костре за ложные обвинения.

Украинским зрителям эта ситуация должна быть близка, потому что подобная история случилась с Богданом Хмельницким. Его сосед, польский магнат, подстароста Даниил Чаплинский, из зависти напал со своими людьми на хутор Суботов Хмельницкого, где изнасиловали его любимую женщину, с которой тот жил в гражданском браке, и засекли до смерти десятилетнего сына. Хмельницкий стал искать управы на соседа через суды, дошел до польского короля, но тот его спросил: "У вас сабля есть?"

Короля Франции Карла VI, который вынес вердикт о дуэли, сыграл Бен Аффлек — вместе с Деймоном и Николь Холофсенсер он и написал сценарий по мотивам книги.

"Прошлой ночью в Сохо", в главной роли Аня Тейлор-Джой

Last Night in Soho

США, 2021, мистический триллер

Премьера: 28 октября 2021

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 8.7/10

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Мэтт, Томасина Маккензи

[ + – ] Аня Тейлор-Джой стала супер­звездой после сериала прошлого года "Ход королевы"

25-летняя американо-британо-аргентинская модель Аня Тейлор-Джой стала супер­звездой после сериала прошлого года "Ход королевы", сыграв женщину-гроссмейстера, обладающую экстрасенсорными способностями. До этого Аня снималась в жестких мистико-психологических триллерах вроде "Ведьмы" (2015) или "Сплита" (2016). И здесь, судя по всему, роль такого же типа.

Юная девушка мистическим образом перемещается в Лондон 1960-х — город новой моды, поп-арта, рок-музыки. Это город ее мечты. Там она по волшебству превращается в знаменитую певицу Сэнди. Однако неожиданно юная поп-дива за изысканным райским фасадом гламура обнаруживает истинные лица персонажей, которые оказываются чудовищными.

"Вечные", режиссер Хлоя Чжао

Eternals

США, 2021, фантастика, боевик

Премьера: 5 ноября 2021

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 8.7/10

В ролях: Анджелина Джоли, Сальма Хаек, Джемма Чан, Ричард Мэдден

[ + – ] Уже более семи тысяч лет на Земле проживает инопланетная раса Вечных...

Победительница прошлогоднего "Оскара" и Венецианского фестиваля режиссер Хлоя Чжао взялась за работу по комиксам Marvel. Почему? Потому что Хлоя — их фанатка. Но так как режиссер обладает ярким авторским стилем, она заявила, что хочет сделать супергеройскую сагу одновременно "масштабной и интимной".

По сюжету уже более семи тысяч лет на Земле проживает инопланетная раса Вечных. Все это время они не вмешивались в дела человечества. Но тут над людьми нависла угроза уничтожения со стороны злобных собратьев Вечных — Девиантов. Впереди нас ждет генеральная битва на $200 млн — таков бюджет картины.

"Охотники за привидениями: Наследники", режиссер Джейсон Райтман

Ghostbusters: From Beyond

США, Канада, 2021, комедия, фантастика, фэнтези

Премьера: 11 ноября 2021

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 8.7/10

В ролях: Пол Радд, Билл Мюррей, Сигурни Вивер, Финн Вулфард

[ + – ] Ящик Пандоры открыт: по улицам носятся десятки фантомов разной степени опасности

Джейсон Райтман, сын талантливого комедийного режиссера Айвана Райтмана, поставившего классическую дилогию "Охотников за привидениями" (1984, 1989), решился продолжить дело отца. Джейсон все детство провел на съемочной площадке и своими глазами видел, как отец создавал эту кинолегенду.

По сюжету женщина с двумя сыновьями-подростками отправляется на заброшенную ферму, принадлежащую ее отцу, чтобы разобрать оставшиеся после его смерти вещи. У них — ни гроша, и они надеются, что наследство поправит их дела. Но старый фермерский домик в провинциальном городишке Саммервилле их разочаровывает: дедушка оставил лишь хлам. Внуки с отвращением пытаются починить авто и убраться в ветхом доме. Одновременно с их приездом в городе активизировались паранормальные силы, а один несведущий родственник случайно разблокировал ловушку для привидений, хранившуюся на ферме.

Важно

Круиз по джунглям. Как Дуэйн Джонсон в капитана Джека Воробья игрался (премьера блокбастера)

Ящик Пандоры открыт: по улицам носятся десятки фантомов разной степени опасности. Ребята постепенно разбираются в технологических нюансах дедушкиного наследства, который, оказывается, был охотником за привидениями. Все, что есть на ферме, — это оборудование и снаряжение для ловли призраков: костюмы, электромагнитные уловители, специальные разрядные пушки. Для Саммервилла начинается фантомный апокалипсис, а для наследников охотников за привидениями появилась стоящая работенка.

Сложно сказать, зайдет ли эта "перезагрузка". Но шансы есть, тем более что отец режиссера франшизы, 68-летний Айван Райтман ("Близнецы", "Детсадовский полицейский"), значится в продюсерах.