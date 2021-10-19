Экономная Анджелина Джоли нарядила приемную дочь в свое "старое" платье

Джоли прививает своим детям привычку к осознанному потреблению и не стесняется отдавать дочерям вещи, в которых ранее появлялась на публике сама.

Появление Анджелины Джоли на премьере супергеройского боевика "Вечные" в Лос-Анджелесе стало одним из самых ярких светских событий. Не в последнюю очередь этому поспособствовал тот момент, что актриса появилась на мероприятии вместе со своими пятью детьми, пишет Mirror.

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Сначала в СМИ активно обсуждался образ старшей родной дочери актрисы Шайло Джоли-Питт. 15-летняя девушка, которая раньше задумывалась о смене пола и имени, теперь щеголяет в платьях, всячески подчеркивая, что становиться мужчиной она передумала.

Теперь же таблоиды обратили внимание на приемную дочь Анджелины, 16-летнюю Захару. Дело в том, что на премьеру девушка надела платье, в котором Энджи сияла на церемонии "Оскар" в 2014 году. Это кутюрный наряд от Elie Saab серебристого цвета, расшитый бисером, который Захара дополнила туфлями на каблуке.

[ + – ] Анджелина Джоли в 2014 году и Захара – в 2021-м

По словам Анджелины, на мероприятие все они надели винтажные платья и костюмы из переработанных материалов или те, которые покупались давно. Таким образом семья демонстрирует бережное отношение к природе и осознанное потребление, что давно уже своим примером показывает миру, например, Кейт Миддлтон, которая недавно появилась на публике в платье 10-летней давности.

Ранее актриса рассказывала, что Захара, которую она удочерила из приюта в Аддис-Абебе в Эфиопии в 2005 году, многому ее научила.

"Она моя семья, но она необыкновенная африканская женщина, и ее связь со своей страной, своим континентом – она особенная, и это то, перед чем я испытываю настоящий трепет", – говорила Джоли.

Напомним, фильм "Вечные", в котором Джоли сыграла роль воительницы Тены, выходит в мировой прокат 5 ноября.