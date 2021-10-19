Анджеліна Джолі з'явилася на червоній доріжці в сукні-мішку

Наряд актриси ефектно резонував з її екранним образом у новій картині

У фантастичній колекції студії Marvel ефектне поповнення — стартував показ картини "Вічні" із зірковим акторським складом, які ніколи раніше не знімалися у фільмах за коміксами. Головною знаменитістю прем'єрного показу в Лос-Анджелесі стала Анджеліна Джолі, якій дісталася роль войовниці Тени.

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[ + – ] Анджеліна Джолі в сукні-мішку Balmain на прем'єрі фільму "Вічні" в Лос-Анджелесі

Знаменитий голлівудський стиліст Джейсон Болден запропонував своїй зірковій клієнтці ефектне плаття будинку Balmain з весняної колекції. Сукня мішкуватого крою приховує всі вигини фігури знаменитості, зате ефектно підкреслює бюст Анджеліни Джолі. Колірна гамма наряду обрана не випадково. По-перше, пісочний відтінок відповідає модним перевагам самої актриси, а по-друге, резонує з амплуа її героїні на екрані у "Вічних".

Образ знаменитості доповнили золотисті туфлі-човники й ефектний браслет будинку Tiffany & Co. Крім того, увагу шанувальників і журналістів привернув незвичайний ювелірний аксесуар на підборідді Енджі, який додав актрисі "подібності" з її кіногероїнею.