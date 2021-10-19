Анджелина Джоли появилась на красной дорожке в платье-мешке

Наряд актрисы эффектно резонировал с ее экранным образом в новой картине

В фантастической коллекции студии Marvel эффектное пополнение — стартовал показ картины "Вечные" со звездным актерским составом, которые никогда ранее не снимались в фильмах по комиксам. Главной знаменитостью премьерного показа в Лос-Анджелесе стала Анджелина Джоли, которой досталась роль воительницы Тены.

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[ + – ] Анджелина Джоли в платье-мешке Balmain на премьере фильма "Вечніе" в Лос-Анджелесе

Знаменитый голливудский стилист Джейсон Болден предложил своей звездной клиентке эффектное платье дома Balmain из весенней коллекции. Платье мешковатого кроя скрывает все изгибы фигуры знаменитости, зато эффектно подчеркивает бюст Анджелины Джоли. Цветовая гамма наряда выбрана неслучайно. Во-первых песочный оттенок соответствует модным предпочтениям самой актрисы, а во-вторых, резонирует с амплуа ее героины на экране в "Вечных".

Образ знаменитости дополнили золотистые туфли-лодочки и эффектный браслет дома Tiffany&Co. Кроме того, внимание поклонников и журналистов привлек необычный ювелирный аксессуар на подбородке Энджи, который добавил актрисе "сходства" с ее киногероиней.