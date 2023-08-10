Анджеліна Джолі приїде в Будапешт заради зйомок байопіку про оперну діву Марію Каллас
Зйомки фільму стартують цієї осені.
Через 13 років після того, як Анджеліна Джолі зняла свій дебютний художній фільм, номінований на "Золотий глобус", "У країні крові та меду" в Будапешті та його околицях, вона має намір повернутися до Угорщини в жовтні цього року, але на цей раз вже, як актриса. Про це пише Budapest Reporter.
Володарка "Золотого глобуса" і "Оскара" зіграє легендарну оперну співачку Марію Каллас у фільмі чилійського режисера Пабло Ларраіна "Марія".
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Фільм розповість про останні роки Марії Каллас, проведені в сумній самоті в Парижі. Це буде перший фільм Ларраіна, знятий в угорській столиці.
До слова, Будапешт обрали за схожість із Парижем. До того ж тут простіше вибрати локації для зйомки, ніж у переповненій туристами французькій столиці.
Режисер говорив, що вже давно зачарований трагічною долею Марії Каллас.
Дочка грецьких емігрантів народилася в Нью-Йорку, почала цікавитися класичною музикою з трьох років і, зрештою, стала найзнаменитішим сопрано свого часу і справжньою зіркою.
Її чоловіком був італійський промисловець Джованні Баттіста Менегіні, пристрасний любитель опери. Він став її чоловіком, продюсером і другом.
Але 1957 року на балу у Венеції Марія зустріла кохання всього свого життя: грецького корабельного магната Аристотеля Онассіса. Вони з'являлися разом у суспільстві, заради неї Арістотель розлучився зі своєю дружиною, але 1968 року з газет Марія дізналася, що він кинув її і одружився з вдовою американського президента Жаклін Кеннеді.
Каллас так і не оговталася від зради. Вона переїхала до Італії, потім до Франції, де й померла від серцевого нападу у віці 52 років 1977 року.
Раніше Ларраін зняв фільм "Джекі" про Жаклін Кеннеді. Головну роль у ньому виконала Наталі Портман. А 2021 року на екрани вийшла картина "Спенсер" про принцесу Діану, за головну роль у якій Крістен Стюарт була номінована на "Оскара".
"Я дуже радий можливості завершити цей процес зображення жінок, які змінили долю 20-го століття з культурного погляду", — сказав Ларраін Variety в червні 2023 року.
"Але захоплення недостатньо, щоб зробити фільм. І, перш ніж братися до процесу, як я робив раніше з Наталі та Крістен, слухаю їх і слідую за ними. У мене немає навичок, щоб зрозуміти характер, поки велика актриса — і в цьому випадку Анджеліна — не придумає свій варіант. Зробити це з Анджеліною, надзвичайно сміливою і допитливою художницею, — чудова можливість. Справжній подарунок", — зізнався режисер.
Джолі зазначила, що вона в захваті від можливості, що випала, і рада попрацювати з Пабло Ларраіном, яким давно захоплюється.
"Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності за життя і спадщину Марії. Я віддам усе, що в моїх силах, щоб впоратися з цим завданням. Мати можливість розповісти більше про історію Марії разом з ним і за сценарієм Стівена Кінга (який також написав сценарій фільму "Спенсер") — це мрія", — зізналася актриса.
Але перед тим, як зайнятися зйомками фільму "Марія", Ларраін представить на кінофестивалі у Венеції свій останній фільм "Граф" про диктатора Аугусто Піночета, який став вампіром.
"Марія" — це виробництво Apartment Pictures у співпраці з німецькою Komplizen Films і американською компанією Fremantle Media Company (де в Анджеліни є контракт на створення кількох картин) і спільне виробництво Пабло Ларраіна та його брата Хуана де Діоса Ларраіна. Зйомки розпочнуться в жовтні 2023 року і завершаться в грудні 2023 року в Будапешті.