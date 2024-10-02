Анджелину Джоли заподозрили в новом романе (фото)
Вероятный избранник голливудской знаменитости уже знаком с ее детьми. Также Акала поддерживает бизнес Джоли.
49-летнюю американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим на 9 лет музыкантом. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда экрана и 40-летний рэпер Акала посетили вечеринку бренда Джоли Atelier Jolie.
Хотя вместе дуэт не позировал для фото, однако это уже не первое их совместное появление на публике, что еще больше подогрело слухи о новом романе бывшей жены Брэда Питта.
Акала — британский музыкант, писатель и активист (настоящее имя — Кингсли Джеймс Маклин Дейли).
Рэпер уже знаком с дочерьми Энджи Захарой и Шайло. Это произошло на литературном фестивале Calabash на Ямайке в мае 2023 года.
Через несколько месяцев Анджелина и Акала ужинали вместе в Милане, Италия. По словам источника, больше всего Джоли нравится в британце его отношение к детям.
"Их объединяет интерес к активизму и общая страсть к путешествиям и открытию разных культур. Давно она не испытывала такого влечения", — говорил источник.
Напомним, Анджелина Джоли вышла в свет в стильном черном пальто.
Также Фокус писал о появлении Анджелины Джоли с детьми на красной дорожке.