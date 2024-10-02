Анджелину Джоли заподозрили в новом романе (фото)

Вероятный избранник голливудской знаменитости уже знаком с ее детьми. Также Акала поддерживает бизнес Джоли.

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49-летнюю американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим на 9 лет музыкантом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана и 40-летний рэпер Акала посетили вечеринку бренда Джоли Atelier Jolie.

Анджелина Джоли организовала вечеринку в честь своего бренда

Хотя вместе дуэт не позировал для фото, однако это уже не первое их совместное появление на публике, что еще больше подогрело слухи о новом романе бывшей жены Брэда Питта.

Анджелина Джоли Фото: Atelier Jolie Акала Фото: Atelier Jolie

Акала — британский музыкант, писатель и активист (настоящее имя — Кингсли Джеймс Маклин Дейли).

Рэпер уже знаком с дочерьми Энджи Захарой и Шайло. Это произошло на литературном фестивале Calabash на Ямайке в мае 2023 года.

Через несколько месяцев Анджелина и Акала ужинали вместе в Милане, Италия. По словам источника, больше всего Джоли нравится в британце его отношение к детям.

"Их объединяет интерес к активизму и общая страсть к путешествиям и открытию разных культур. Давно она не испытывала такого влечения", — говорил источник.

Напомним, Анджелина Джоли вышла в свет в стильном черном пальто.

Также Фокус писал о появлении Анджелины Джоли с детьми на красной дорожке.