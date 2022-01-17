Гвинет Пэлтроу показала крупным планом лицо без макияжа (фото)

Знаменитость прорекламировала эффект от косметических уходовых средств ее велнесс-бренда Goop.

49-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу похвасталась сияющей и свежей кожей лица, опубликовав на своей странице в Instagram селфи, где позирует без капли макияжа.

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На Гвинет – белый махровый халат с вышитыми на груди инициалами GP, а мокрые волосы зачесаны назад.

Этим снимком знаменитость прорекламировала очередную новинку своего велнесс-бренда Goop – отшелушивающее средство с морошкой. По ее словам, оно очень мягко очищает кожу и придает ей невероятное сияние.

[ + – ] Гвинет Пэлтроу

"Результаты довольно фантастичны – это действительно меняет то, как моя кожа выглядит и чувствует себя изо дня в день. Я не могу дождаться, когда вы все попробуете", – говорится в подписи к снимку.

В прошлом месяце Гвинет заставила СМИ говорить о ней, объявив, что хочет раздать интернет-пользователям биткоины на сумму $500 тысяч. Она решила устроить раздачу в честь новогодних праздников при помощи приложения Cash App от платежного сервиса Block (в прошлом Square), основателем которого является бывший глава социальной сети Twitter Джек Дорси. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подписаться на страницу приложения, завести в нем учетную запись, указать свой "кэштэг" – идентификатор в Cash App, – а также написать в комментарии под твитом Гвинет хэш-тег #CashAppGifting.

Отметим, что Ким Кардашьян, которая раньше тоже "продвигала" криптовалюту, теперь является фигуранткой иска от обманутых инвесторов. Что думает по этому поводу Пэлтроу неизвестно. Хотя Гвинет тоже оказывалась в центре скандалов. Например, ее не раз упрекали в пропаганде лженауки. Несколько лет назад прокуроры Калифорнии оштрафовали ее велнес-компанию Goop на $145 тыс. долларов за продажу "вагинальных яиц": Гвинет предлагала приобрести камни из розового кварца в форме яйца и вводить их во влагалище для повышения сексуальной активности, нормализации гормонального баланса и улучшения женской энергии в целом.

Ранее мы рассказывали о том, что в феврале 2021 года актриса выпустила в продажу вибратор за $95.