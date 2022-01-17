Гвінет Пелтроу показала крупним планом обличчя без макіяжу (фото)

Знаменитість прорекламувала ефект від косметичних доглядових засобів її велнес-бренду Goop.

49-річна американська акторка Гвінет Пелтроу похвалилася сяйною та свіжою шкірою обличчя, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram селфі, де позує без краплі макіяжу.

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На Гвінет — білий махровий халат з вишитими на грудях ініціалами GP, а мокре волосся зачесане назад.

Цим знімком знаменитість прорекламувала чергову новинку свого велнес-бренду Goop – засіб для відлущування з морошкою. За її словами, він дуже м'яко очищає шкіру і надає їй неймовірного сяйва.

[ + – ] Гвінет Пелтроу

"Результати досить фантастичні — це дійсно змінює те, як моя шкіра виглядає і почувається день у день. Я не можу дочекатися, коли ви всі спробуєте", — йдеться в підписі до знімку.

Минулого місяця Гвінет змусила ЗМІ говорити про неї, оголосивши, що хоче роздати інтернет-користувачам біткоїни на суму $500 тисяч. Вона вирішила влаштувати роздачу на честь новорічних свят за допомогою програми Cash App від платіжного сервісу Block (у минулому Square), засновником якого є колишній голова соціальної мережі Twitter Джек Дорсі. Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно підписатися на сторінку програми, завести в ній обліковий запис, вказати свій "кештег" – ідентифікатор у Cash App, – а також написати в коментарі під твітом Гвінет хеш-тег #CashAppGifting.

Зазначимо, що Кім Кардаш'ян, яка раніше теж "просувала" криптовалюту, тепер є фігуранткою позову від ошуканих інвесторів. Що думає щодо цього Пелтроу, невідомо. Хоча Гвінет теж опинялася в центрі скандалів. Наприклад, їй не раз дорікали у пропаганді лженауки. Кілька років тому прокурори Каліфорнії оштрафували її велнес-компанію Goop на $145 тис. доларів за продаж "вагінальних яєць": Гвінет пропонувала придбати каміння з рожевого кварцу у формі яйця та вводити їх у піхву для підвищення сексуальної активності, нормалізації гормонального балансу та покращення жіночої енергії в цілому.

Раніше ми розповідали про те, що у лютому 2021 року акторка випустила у продаж вібратор за $95.