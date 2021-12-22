Гвінет Пелтроу дарує користувачам біткоїни на суму $500 тисяч: як отримати

Деякі охочі вже отримали криптовалюту на суму від $20 до $100 через спеціальний додаток Cash App. Різдвяний подарунок також підготував фонд Sologenic Development, вирішивши роздати SOLO coin на $860 млн.

Акторка Гвінет Пелтроу вирішила роздати інтернет-користувачам біткоїни на суму $500 тисяч. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Twitter.

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Зірка "Залізної людини" пише, що вирішила влаштувати роздачу на честь новорічних свят за допомогою програми Cash App від платіжного сервісу Block (у минулому Square), фундатором якого є колишній голова соціальної мережі Twitter Джек Дорсі. Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно підписатися на сторінку програми, завести в ньому обліковий запис, вказати свій "кештег" — ідентифікатор у Cash App, — а також написати в коментарі під твітом Гвінет хештег #CashAppGifting.

"Купівка криптовалюти часто здавалася чимось винятковим. Щоб демократизувати процес придбання криптовалюти і зробити його доступним для всіх, Cash App спрощує переказ біткоїнів", — написала Гвінет Пелтроу.

[ + – ] Пост Гвінет Пелтроу в Instagram

Вона поділилася з користувачами соцмереж своїм досвідом, розповівши, що зацікавилася криптовалютами та блокчейн-технологіями у 2017 році, проте щоб розібратися в темі їй знадобилося кілька років. Наразі вона активно використовує біткоїн і намагається популяризувати його серед своєї аудиторії.

У коментарях деякі користувачі пишуть, що отримали від акторки різну кількість біткоїнів: від 0,0004 (близько $20) до 0,0021 (трохи більше за $100).

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Тим часом фонд Sologenic Development вирішив 24 грудня роздати криптовалюту SOLO на $860 млн, про це повідомила біржа Binance в офіційному блозі. Як стверджують автори токена, це буде найбільша роздача за всю історію криптовалютної промисловості. Отримати SOLO зможуть лише власники альткоїну Ripple (XRP), розмір подарунка залежить від кількості монет в електронному гаманці.

Раніше стало відомо, що Джек Дорсі залишив посаду генерального директора Twitter, який обіймав з 2015 року. Бізнесмен залишився в раді директорів компанії і зараз управляє системою цифрових платежів Block, нещодавно перейменованою на честь блокчейну. Інші керівники Twitter дійшли висновку, що Джек Дорсі не повинен поєднувати посади у двох компаніях одночасно.

У липні Джек Дорсі передбачив, що буде з біткоїном у майбутньому. За його словами, перша криптовалюта зможе стати "рідним" платіжним засобом в інтернеті завдяки децентралізованості та надійності блокчейну. Крім того, біткоїн здатний подолати фінансову нерівність, щоб люди зосередилися на вирішенні важливіших проблем і не відволікалися на гроші.