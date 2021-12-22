Гвинет Пэлтроу дарит пользователям биткоины на сумму $500 тысяч: как получить

Некоторые желающие уже получили криптовалюту на сумму от $20 до $100 через специальное приложение Cash App. Рождественский подарок также подготовил фонд Sologenic Development, решив раздать SOLO coin на $860 млн.

Актриса Гвинет Пэлтроу решила раздать интернет-пользователям биткоины на сумму $500 тысяч. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

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Звезда "Железного человека" пишет, что решила устроить раздачу в честь новогодних праздников при помощи приложения Cash App от платежного сервиса Block (в прошлом Square), основателем которого является бывший глава социальной сети Twitter Джек Дорси. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подписаться на страницу приложения, завести в нем учетную запись, указать свой "кэштэг" — идентификатор в Cash App, — а также написать в комментарии под твитом Гвинет хэш-тег #CashAppGifting.

"Покупка криптовалюты часто казалась чем-то исключительным. Чтобы демократизировать процесс приобретения криптовалюты и сделать его доступным для всех, Cash App упрощает перевод биткоинов", — написала Гвинет Пэлтроу.

[ + – ] Пост Гвинет Пэлтроу в Instagram

Она поделилась с пользователями соцсетей своим опытом, рассказав, что заинтересовалась криптовалютами и блокчейн-технологиями в 2017 году, однако чтобы разобраться в теме ей понадобилось несколько лет. Сейчас же она активно использует биткоин и пытается популяризовать его среди своей аудитории.

В комментариях некоторые пользователи пишут, что получили от актрисы разное количество биткоинов: от 0,0004 (около $20) до 0,0021 (чуть больше $100).

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Тем временем, фонд Sologenic Development решил 24 декабря раздать криптовалюту SOLO на $860 млн, об этом сообщила биржа Binance в официальном блоге. Как утверждают создатели токена, это будет самая крупная раздача за всю историю криптовалютной индустрии. Получить SOLO смогут лишь обладатели альткоина Ripple (XRP), и размер подарка зависит от количества монет в электронном кошельке.

Ранее стало известно, что Джек Дорси покинул пост генерального директора Twitter, который занимал с 2015 года. Бизнесмен остался в совете директоров компании и сейчас управляет системой цифровых платежей Block, недавно переименованной в честь блокчейна. Другие руководители Twitter пришли к выводу, что Джек Дорси не должен совмещать должности в двух компаниях одновременно.

В июле Джек Дорси предсказал, что будет с биткоином в будущем. По его словам, первая криптовалюта сможет стать "родным" платежным средством в Интернете благодаря децентрализованности и надежности блокчейна. Кроме того, биткоин способен преодолеть финансовое неравенство, чтобы люди сосредоточились на решении более важных проблем и не отвлекались на деньги.