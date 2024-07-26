Почти случился пожар: старушке подарили торт с 95 свечами на день рождения (фото)

Старушка испугалась и начала показывать на пылающий торт. С огнем справились ее родственники, которые смогли задуть свечи и предотвратить беду.

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День рождения пожилой бабушки из Аргентины едва не закончился катастрофой. Ее семья захотела сделать сюрприз и подожгла все 95 свечей, которые были в праздничном торте. Об этом пишет Jam Press.

На кадрах опубликованных в соцсетях видно, как ярко светится торт, перед которым сидит именинница. Ее родственники улыбались и веселились, стоя вокруг нее и снимая этот момент на камеру. Видно и слышно, как они хлопают в ладоши под музыку, играющую на заднем плане. В это время из торта начали подниматься огромное пламя.

Старушка испугалась и начала показывать на пылающий торт. Недолго думая, она и ее родственники начали изо всех сил дуть на него. Поднялся небольшой столб дыма, но огонь все же удалось потушить общими усилиями. Семья смогла предотвратить беду. Инцидент произошел в субботу, 20 июля.

"Моей бабушке исполнилось 95 лет, и семья решила поместить на торт 95 свечей. Никто не думал, что он может загореться, особенно она", — рассказала внучка пенсионерки.

Праздничный торт без свеч Фото: Jam Press

После того как эта история попала в заголовки газет в Аргентине, девушка распечатала сводки местных новостей, чтобы показать их своей бабушке. Внучку также часто спрашивали о судьбе торта.

"Это не имело никакого смысла. Но нам пришлось быстро убрать все свечи, пока они еще горели", — отвечала она.

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