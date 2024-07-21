Герой Второй мировой войны получил свои медали с опозданием на 80 лет (фото)

Джордж Льюис был призван на службу через месяц после своего 18-летия и был командиром танка. Он участвовал в боях в Бельгии, Голландии и Германии.

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98-летний ветеран Второй мировой войны Джордж Льюис из Уотчета (Англия) наконец-то получил свои медали с опозданием почти на 80 лет. Об этом пишет BBC News.

Мужчина служил в Королевском танковом полку с 1944 по 1947 год. Но он так и не получил свои медали, и мистер Льюис предположил, что они могли потеряться на почте.

"После стольких лет было замечательно получить эти две награды", — сказал он.

Путь к церемонии награждения начался с того, что соседка Валери Норман связалась со своим братом, который служил в том же полку, что и мистер Льюис. Ее брат передал историю в полковую ассоциацию, которая предоставила медали. На мероприятии в клубе Королевского британского легиона в Уотчете заместитель лейтенанта Сомерсета бригадный генерал Ричард Туми вручил пенсионеру Военную медаль 1939-45 гг. и Звезду Франции и Германии.

"Это был шок, как и все остальное. Вы представляете, что после стольких лет они не смогут ничего о вас найти, но у них были все записи. Это кажется ужасной суетой, когда то, что я сделал, не кажется чем-то особенным, но приятно знать, что они уважают то, что мы старались ради людей", — рассказал британец.

Пенсионеру вручили медали на торжественной церемонии Фото: PA Media

Мистер Льюис был призван на службу в феврале 1944 года, через месяц после своего 18-летия, и был командиром танка, участвовал в боях в Бельгии, Голландии и Германии. Мужчина также рассказал, как он и его друг ехали с группой из 10 человек, чтобы защитить их, пока они копали траншею. Вечером они возвращались, чтобы забрать раненых.

"Это очень много значит для нас, потому что мы и раньше говорили о том, что он не получил свои медали. Мы никогда не могли понять, почему у него нет наград, но мы ничего не делали. Отец просто говорил, что они потерялись на почте. Я очень рада, что он получил такое признание, он действительно очень польщен всем этим", — сказала его дочь Лиз Льюис, которая живет вместе с отцом.

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