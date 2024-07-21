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Герой Другої світової війни отримав свої медалі із запізненням на 80 років (фото)

Ветеран Другої світової війни, герой війни, пенсіонер, колишній танкіст, командир танка, нагорода військового, військового нагородили через 80 років
Фото: Daily Mail | Джордж Льюїс думав, що його нагороди загубилися на пошті

Джордж Льюїс був призваний на службу через місяць після свого 18-річчя і був командиром танка. Він брав участь у боях у Бельгії, Голландії та Німеччині.

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98-річний ветеран Другої світової війни Джордж Льюїс із Вотчета (Англія) нарешті отримав свої медалі із запізненням майже на 80 років. Про це пише BBC News.

Чоловік служив у Королівському танковому полку з 1944 по 1947 рік. Але він так і не отримав свої медалі, і містер Льюїс припустив, що вони могли загубитися на пошті.

"Після стількох років було чудово отримати ці дві нагороди", — сказав він.

Шлях до церемонії нагородження почався з того, що сусідка Валері Норман зв'язалася зі своїм братом, який служив у тому самому полку, що й містер Льюїс. Її брат передав історію в полкову асоціацію, яка надала медалі. На заході в клубі Королівського британського легіону у Вотчеті заступник лейтенанта Сомерсета бригадний генерал Річард Тумі вручив пенсіонерові Військову медаль 1939-45 рр. і Зірку Франції та Німеччини.

"Це був шок, як і все інше. Ви уявляєте, що після стількох років вони не зможуть нічого про вас знайти, але в них були всі записи. Це здається жахливою метушнею, коли те, що я зробив, не здається чимось особливим, але приємно знати, що вони поважають те, що ми старалися заради людей", — розповів британець.

Ветеран Другої світової війни, герой війни, пенсіонер, колишній танкіст, командир танка, нагорода військового, військового нагородили через 80 років Fullscreen
Пенсіонеру вручили медалі на урочистій церемонії
Фото: qeen-mask

Містер Льюїс був призваний на службу в лютому 1944 року, через місяць після свого 18-річчя, і був командиром танка, брав участь у боях у Бельгії, Голландії та Німеччині. Чоловік також розповів, як він і його друг їхали з групою з 10 осіб, щоб захистити їх, поки вони копали траншею. Увечері вони поверталися, щоб забрати поранених.

"Це дуже багато значить для нас, тому що ми й раніше говорили про те, що він не отримав свої медалі. Ми ніколи не могли зрозуміти, чому в нього немає нагород, але ми нічого не робили. Батько просто говорив, що вони загубилися на пошті. Я дуже рада, що він отримав таке визнання, він справді дуже задоволений усім цим", — сказала його донька Ліз Льюїс, яка живе разом із батьком.

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