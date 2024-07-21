Герой Другої світової війни отримав свої медалі із запізненням на 80 років (фото)

Джордж Льюїс був призваний на службу через місяць після свого 18-річчя і був командиром танка. Він брав участь у боях у Бельгії, Голландії та Німеччині.

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98-річний ветеран Другої світової війни Джордж Льюїс із Вотчета (Англія) нарешті отримав свої медалі із запізненням майже на 80 років. Про це пише BBC News.

Чоловік служив у Королівському танковому полку з 1944 по 1947 рік. Але він так і не отримав свої медалі, і містер Льюїс припустив, що вони могли загубитися на пошті.

"Після стількох років було чудово отримати ці дві нагороди", — сказав він.

Шлях до церемонії нагородження почався з того, що сусідка Валері Норман зв'язалася зі своїм братом, який служив у тому самому полку, що й містер Льюїс. Її брат передав історію в полкову асоціацію, яка надала медалі. На заході в клубі Королівського британського легіону у Вотчеті заступник лейтенанта Сомерсета бригадний генерал Річард Тумі вручив пенсіонерові Військову медаль 1939-45 рр. і Зірку Франції та Німеччини.

"Це був шок, як і все інше. Ви уявляєте, що після стількох років вони не зможуть нічого про вас знайти, але в них були всі записи. Це здається жахливою метушнею, коли те, що я зробив, не здається чимось особливим, але приємно знати, що вони поважають те, що ми старалися заради людей", — розповів британець.

Пенсіонеру вручили медалі на урочистій церемонії Фото: qeen-mask

Містер Льюїс був призваний на службу в лютому 1944 року, через місяць після свого 18-річчя, і був командиром танка, брав участь у боях у Бельгії, Голландії та Німеччині. Чоловік також розповів, як він і його друг їхали з групою з 10 осіб, щоб захистити їх, поки вони копали траншею. Увечері вони поверталися, щоб забрати поранених.

"Це дуже багато значить для нас, тому що ми й раніше говорили про те, що він не отримав свої медалі. Ми ніколи не могли зрозуміти, чому в нього немає нагород, але ми нічого не робили. Батько просто говорив, що вони загубилися на пошті. Я дуже рада, що він отримав таке визнання, він справді дуже задоволений усім цим", — сказала його донька Ліз Льюїс, яка живе разом із батьком.

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