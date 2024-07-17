Дві бабусі змогли зупинити грабіжників, які націлилися на мотоцикл (фото)

Пара пенсіонерок помітила двох підозрілих чоловіків, які намагалися зняти замок із мотоцикла на стоянці.

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У Великій Британії дві літні жінки відважно втрутилися і зупинили бандитів у масках з молотками, які намагалися викрасти дорогий мотоцикл у Лідсі (Англія), попри ризик для власної безпеки. Про це пише Daily Mail.

Двоє грабіжників у масках під'їхали на своєму маленькому білому скутері до чорного супербайка на стоянці в Лідсі. Тоді як один із чоловіків залишався за кермом, другий зістрибнув із мопеда і нахилився, щоб спробувати зламати замок на колесі, який утримує припаркований дорогий мотоцикл на місці.

Поки один із грабіжників намагався зламати замок, дві літні жінки помітили ймовірних злочинців з-за кущів і одразу ж спробували втрутитися. Чути, як вони кричать "агов", "відчепіться" і "відваліть".

Одна з пенсіонерок підійшла ближче до грабіжника і запитала: "Якого біса ви робите?".

Чоловіки хотіли за допомогою молотка збити замок на колесі Фото: Daily Mail

Літня жінка була одягнена в смугасту футболку, у неї сиве волосся. Після сміливого втручання бабусь, ймовірні злочинці, яким не вдалося розбити замок на колесі, швидко зникли. Чоловік із молотком застрибнув на заднє сидіння за водієм і вони швидко поїхали з парковки.

Видання зазначає, що одна з літніх дам, яка кричала: "Поверніться негайно". Співробітники поліції ніяк не прокоментували подію.

Раніше Фокус повідомляв, що таємничий літак знайдено кинутим на узбіччі дороги. Співробітники поліції повідомили, що людина, яка заволоділа літальним апаратом, хотіла здати його в пункт приймання металобрухту.

Також стало відомо, що подружжя зістрибнуло з моста в ущелину, рятуючись від поїзда. У відчайдушній спробі уникнути зіткнення з локомотивом, що наближався, чоловік і дружина вирішили піти на крайні заходи. Обидві людини вижили, але дістали серйозні травми.