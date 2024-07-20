Робота мрії: 72-річна бабуся перевіряє американські гірки на екстремальність (фото)

За роки своєї кар'єри Джекі Сміт стала першою жінкою, яка вступила в команду парашутного полку Британської армії й отримала престижний червоний берет Парашутного полку.

Related video

Компанія Alton Towers найняла 72-річну Джекі Сміт, щоб переконатися, що американські гірки досить захопливі. Про це пише Daily Star.

У той час як деякі бабусі можуть насолоджуватися грою в лото або в'язанням, одна бабуся знайшла собі нову роботу в якості першої в історії головної випробувачки атракціонів в Alton Towers. За її словами, це робота її мрії.

Колишня експертка з показових виступів Джекі Сміт, яка здійснила понад 5 000 стрибків з парашутом у всьому світі, уклала річний контракт, щоб переконатися, що атракціони парку розваг досить захопливі для глядачів.

"Для мене велика честь бути призначеною першим головним фахівцем з атракціонів в Alton Towers. Мій перший раз на культовому атракціоні Nemesis Reborn безумовно відповідає моїм високим вимогам до гострих відчуттів — це було схоже на мій перший стрибок з парашутом", — сказала вона.

У 19 років дівчина вступила в команду парашутного полку Британської армії "Червоні дияволи". Фото: PR Supplied

Британка вступила в команду парашутного полку Британської армії "Червоні дияволи" в 19 років, ставши першою жінкою в полку. Два роки потому вона стала першою жінкою, яка отримала престижний червоний берет Парашутного полку.

"1974 року нас, трьох із команди "Червоних дияволів", запросили брати участь у змаганнях в Угорщині. У той час ця країна ще перебувала за залізною завісою, тому там панувала величезна параноя. Влада побоювалася, що ми могли шпигувати на користь Великої Британії, тому за нами абсолютно скрізь слідувала озброєна охорона — навіть у зоні падіння. Ми навіть у туалет не могли сходити без супроводу", — поділилася своїми спогадами британка.

Джекі стежитиме за тим, щоб на американських гірках було досить екстремально Фото: PR Supplied

Видання зазначає, що крім того, що Джекі стежитиме за тим, щоб на американських гірках було досить екстремально, вона також братиме участь у саміті любителів гострих відчуттів, який проводять раз на два роки, щоб гарантувати, що парк розваг і далі пропонуватиме найкращі враження для відвідувачів різного віку.

Раніше Фокус повідомляв, що дві бабусі змогли зупинити грабіжників, які націлилися на мотоцикл. Пара пенсіонерок помітила двох підозрілих чоловіків, які намагалися зняти замок з байка на стоянці.

Також стало відомо, що "одержима духом" бабуся почала їсти сире м'ясо на публіці. Очевидці розповіли, що намагалися дізнатися в того, хто "зайняв тіло", його походження, але той мовчав і звертав увагу тільки на їжу.