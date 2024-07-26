Майже сталася пожежа: старенькій подарували торт із 95 свічками на день народження (фото)

Старенька злякалася і почала показувати на торт, що палає. З вогнем впоралися її родичі, які змогли задути свічки й запобігти біді.

Related video

День народження літньої бабусі з Аргентини ледь не закінчився катастрофою. Її сім'я захотіла зробити сюрприз і підпалила всі 95 свічок, які були у святковому торті. Про це пише Jam Press.

На кадрах опублікованих у соцмережах видно, як яскраво світиться торт, перед яким сидить іменинниця. Її родичі посміхалися і веселилися, стоячи навколо неї й знімаючи цей момент на камеру. Видно і чутно, як вони плескають у долоні під музику, що грає на задньому плані. У цей час із торта почало підійматися величезне полум'я.

Старенька злякалася і почала показувати на торт, що палає. Недовго думаючи, вона та її родичі почали щосили дути на нього. Здійнявся невеликий стовп диму, але вогонь все ж вдалося загасити спільними зусиллями. Сім'я змогла запобігти біді. Інцидент стався в суботу, 20 липня.

"Моїй бабусі виповнилося 95 років, і сім'я вирішила помістити на торт 95 свічок. Ніхто не думав, що він може загорітися, особливо вона", — розповіла онука пенсіонерки.

Святковий торт без свічок Фото: Jam Press

Після того як ця історія потрапила в заголовки газет в Аргентині, дівчина роздрукувала сторінки місцевих новин, щоб показати їх своїй бабусі. Онуку також часто запитували про долю торта.

"Це не мало жодного сенсу. Але нам довелося швидко прибрати всі свічки, поки вони ще горіли", — відповідала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що герой Другої світової війни отримав свої медалі із запізненням на 80 років. Джордж Льюїс був призваний на службу через місяць після свого 18-річчя і був командиром танка. Він брав участь у боях у Бельгії, Голландії та Німеччині.

Також стало відомо, що 72-річна бабуся перевіряє американські гірки на екстремальність. За роки своєї кар'єри Джекі Сміт стала першою жінкою, яка вступила в команду парашутного полку Британської армії й отримала престижний червоний берет Парашутного полку.