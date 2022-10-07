Стало відомо, яке прізвисько король Карл ІІІ дав Меган Маркл

На початку осені 2022 батько принца Гаррі планував подати до суду на свою невістку.

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Напередодні стало відомо, яке прізвисько дав новоспечений король Великобританії Карл ІІІ своїй невістці Меган Маркл. Про це пише Marca.

Як повідомляється, новий монарх назвав дружину принца Гаррі "Вольфрамом" (хімічний елемент). Така думка в сина покійної королеви Єлизавети ІІ з'явилися після появи колишньої американської акторки на Royal Foundation Forum.

"Через її витривалість та стійкість", — зазначає королівська біограф Кеті Ніколл.

[ + – ] Король Карл ІІІ Фото: Getty Images

Після складання королівських обов'язків та переїзду герцогів Сассекських до США у 2020 між батьком та сином склались доволі натягнуті стосунки. У вересні 2022 стало відомо, що новоспечений британський монарх планує подати до суду на свою другу невістку за її постійний наклеп на королівську родину. Проте після смерті 96-річної Єлизавети ІІ рідні об'єдналися у Лондоні задля пам'яті про покійну королеву.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

Зокрема була інформація, що принц Гаррі з дружиною можуть повернутися до виконання королівських обов'язків. Проте чи переїдуть вони з двома дітьми назад до Європи, наразі невідомо.

Нагадаємо, Меган Маркл та принц Гаррі шукають нове житло у США.

Також Фокус писав про особливості Кейт Міддлтон, які дратують короля Карла ІІІ.