Принца Гарри и Меган Маркл заметили на вечеринке в США (фото)

Супруги уже вернулись к своей привычной жизни после смерти королевы Елизаветы II.

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Принца Гарри и его жену Меган Маркл заметили на одной из вечеринок в США. Об этом пишет TMZ.

Герцоги Сассекские накануне посетили концерт исполнителя Джека Джонсона в Santa Barbara Bowl. Папарацци "поймали" королевских супругов, когда они пили коктейли, общались с другими гостями вечера и веселились.

Примечательно, что фото с вечеринки таблоид опубликовал почти 8 октября – ровно месяц со дня смерти бабушки принца Гарри, королевы Великобритании Елизаветы II.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл на концерте

Герцоги уже вернулись в США после того, как несколько недель находились в Лондоне из-за смерти британского монарха. Там принц Гарри и его жена посетили ряд мероприятий в память о покойной королеве.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл на концерте

После смерти 96-летней Елизаветы II дети герцогов Сассекских получили новые королевские титулы. Трехлетний Арчи и годовалая Лилибет Диана стали принцем и принцессой. Также сообщалось, что сын нового монарха Великобритании и его супруга могут вернуться к исполнению своих королевских обязанностей, от которых они отказались в начале 2020.

Напомним, в ответ на официальное фото новоиспеченного короля Карла ІІІ с супругой Камиллой, старшим сыном Уильямом и Кейт Миддлтон принц Гарри и Меган Маркл показали свой снимок.

Также Фокус писал об интересном прозвище Меган Маркл, которое дали ей в королевской семье Великобритании.