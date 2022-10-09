Принца Гаррі та Меган Маркл помітили на вечірці в США (фото)

Подружжя вже повернулося до свого звичного життя після смерті королеви Єлизавети ІІ.

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Принца Гаррі та його дружину Меган Маркл помітили на одній з вечірок у США. Про це пише TMZ.

Герцоги Сассекські напередодні відвідали концерт виконавця Джека Джонсона у Santa Barbara Bowl. Папараці "зловили" королівське подружжя, коли вони пили коктейлі, спілкувалися з іншими гостями вечора та веселилися.

Примітно, що фото з вечірки таблоїд опублікував майже 8 жовтня — рівно місяць з дня смерті бабусі принца Гаррі, королеви Великобританії Єлизавети ІІ.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл на концерті

Герцоги вже повернулися до США після того, як кілька тижнів перебували у Лондоні у зв'язку зі смертю британського монарха. Там принц Гаррі та його дружина відвідали низку заходів у пам'ять про покійну бабусю герцога.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл на концерті

Після смерті 96-річної Єлизавети ІІ діти герцогів Сассекських отримали нові королівські титули. Трирічний Арчі та однорічна Лілібет Діана стали принцом та принцесою. Також повідомлялося, що син нового монарха Великобританії та його дружина можуть повернутися до виконання своїх королівських обов'язків, від яких вони відмовилися на початку 2020.

Нагадаємо, у відповідь на офіційне фото новоспеченого короля Карла ІІІ з дружиною Каміллою, старшим сином Вільямом та Кейт Міддлтон принц Гаррі та Меган Маркл показали свій знімок.

Також Фокус писав про цікаве прізвисько Меган Маркл, яке дали їй у королівській родині Великобританії.