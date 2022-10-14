Принц Гаррі відправив Меган Маркл до психолога

Герцогиня Сассекська зізналася, що важко справляється зі своєю надмірною емоційністю.

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Принц Гаррі відправив свою дружину Меган Маркл до психолога. Про це пише Style News.

У своєму новому подкасті "Архетипи" герцогиня Сассекська зізналася, що її коханий порекомендував їй звернутися за допомогою до кваліфікованого фахівця. Син новоспеченого короля Великобританії зазначив, що його дружина стала дуже емоційною, тому їй варто відвідати психолога.

"Хай піднімуть руки ті жінки, яких не називали божевільними. Ось-ось. Таких немає, нас всіх рано чи пізно називали божевільними чи істеричними", — розповіла Меган Маркл, додавши, що дуже вдячна своєму чоловікові за вчасну пораду сходити до фахівця.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Instagram/sussexroyal

Також у новому випуску невістка покійної принцеси Діани розкритикувала доволі популярні серіали "Як я зустрів вашу маму" та "Клініка". Дружина спадкоємця британського престолу зазначила, що вважає недоречним використання слова "божевільна" щодо жінки. На думку колишньої американської акторки, через це низка жінок бояться розповісти про свої ментальні проблеми та борються з психічними хворобами самостійно.

"Я дуже негативно ставлюсь до цього слова, до цього ярлика, до того, що ним так невдало розкидаються. Воно завдає великої шкоди суспільству та жінкам", — заявила дружина принца.

[ + – ] Меган Маркл із сином Арчі Фото: Скриншот видео

Зазначимо, що медійний продукт герцогині Сассекської, який вперше побачив світ влітку 2022, став найбільш прослуховуваним у кількох великих країнах. Зокрема США, Великобританії, Канаді, Новій Зеландії та Австралії.

Нагадаємо, герцоги Сассекські повернулися у США після похорону королеви Єлизавети ІІ та відправилися на гучну вечірку, де їх помітили місцеві папараці.

Також Фокус писав про особливе прізвисько Меган Маркл, яке дав їй новоспечений монарх Великобританії Карл ІІІ.