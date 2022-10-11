Принц Гарри признался, что не знает, почему его называют Гарри

Его полное имя Генри, однако об этом не знают даже его поклонники

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Принц Гарри, герцог Сассекский, признался, что не знает, почему люди называют его Гарри. Он рассказал об этом во время видеочата с участникам премии WellChild Awards! Об этом сообщает Just Jared.

"Меня тоже зовут Генри, — сказал герцог Сассекский во время беседы с молодежью. А потом добавил: "Но все зовут меня Гарри. Я не имею понятия почему".

Полное имя принца Гарри — Генри Чарльз Альберт Дэвид. Кроме того, принц Уильям в одном из интервью для NBC News рассказал, что в детстве принцесса Диана называла младшего сына Джинджер (или "рыжий").

В свидетельстве о рождении его сына Арчи он указан как Его Королевское Высочество Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский.

Когда он родился – его называли принцем Генри Уэльским.

Но принц Гарри скорей всего лукавит, говоря, что не знает, почему его все зовут Гарри, ведь отдал дань своему собственному прозвищу даже когда называл своего первенца.

Напомним, старший ребенок Меган Маркл и принца носит полное имя Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор, где Гаррисон значит "сын Гарри". А первое имя – Арчи, малыш получил в честь майора британской армии Тома Арчера-Бертона, который был военным командиром герцога Сассекского во время его службы.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Впрочем, представители британской королевской семьи часто используют не имена, данные им при рождении, а, скорей уменьшительные прозвища. Так, принцесса Уэльская, супруга принца Уильяма – носит имя Кэтрин Элизабет Миддлтон, но все, включая королевских биографов зовут ее просто Кейт.

Напомним, после возвращения в США, принц Гарри и Меган Маркл уже успели сходить на вечеринку.