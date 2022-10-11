Принц Гаррі зізнався, що не знає, чому його називають Гаррі.

Його повне ім'я Генрі, проте про це не знають навіть його шанувальники

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Принц Гаррі, герцог Сассекський, зізнався, що не знає, чому люди його називають Гаррі. Він розповів про це під час відеочату з учасниками премії WellChild Awards! Про це повідомляє Just Jared.

"Мене теж звуть Генрі, — сказав герцог Сассекський під час бесіди з молоддю. А потім додав: "Але всі звуть мене Гаррі. Я не знаю чому".

Повне ім'я принца Гаррі — Генрі Чарльз Альберт Девід. Крім того, принц Вільям в одному з інтерв'ю для NBC News розповів, що у дитинстві принцеса Діана називала молодшого сина Джинджер (або "рудий").

У свідоцтві про народження його сина Арчі він вказаний як Його Королівська Високість Генрі Чарльз Альберт Девід, герцог Сассекський.

Коли він народився – його називали принцом Генрі Уельським.

Але принц Гаррі, найімовірніше, лукавить, кажучи, що не знає, чому його всі звуть Гаррі, адже він віддав шану своєму власному прізвиську навіть коли називав свого первістка.

Нагадаємо, старша дитина Меган Маркл та принца носить повне ім'я Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор, де Гаррісон означає "син Гаррі". А перше ім'я – Арчі, малюк отримав на честь майора британської армії Тома Арчера-Бертона, котрий був військовим командиром герцога Сассекського під час його служби.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Втім, представники британської королівської сім'ї часто використовують не імена, які дали їм при народженні, а скоріше зменшувальні прізвиська. Так, принцеса Уельська, дружина принца Вільяма — носить ім'я Кетрін Елізабет Міддлтон, але всі, разом з королівськими біографами, звуть її просто Кейт.

Нагадаємо, після повернення до США, принц Гаррі та Меган Маркл уже встигли сходити на вечірку.