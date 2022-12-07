Меган Маркл із каблучкою принцеси Діани та в сукні Louis Vuitton скопіювала образ Кейт Міддлтон

Принц Гаррі та Меган отримали нагороду за протистояння расизму в королівській родині.

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Меган Маркл багато в чому повторила недавній гучний образ Кейт Міддлтон, з'явившись у готелі Hilton Midtown на вечері на Ripple of Hope Gala у Нью-Йорку в білій сукні від Louis Vuitton, що повністю оголила її плечі, а також із пікантним розрізом до стегон.

За інформацією Vogue, біла сукня герцогині була єдиним у своєму роді вбранням, створеним для неї креативним директором Louis Vuitton Ніколя Геск'єром.

Образ вона доповнила об'ємним чорним клатчем Givency та довгими золотими сережками. Волосся герцогиня Сассекська зібрала в низький пучок.

Що стосується прикрас, то дружина принца Гаррі надягла одну з улюблених каблучок покійної принцеси Діани з аквамарином смарагдового огранювання, яке оцінюється приблизно в 90 000 доларів. Її Меган подарував чоловік. Уперше вона з'явилася з каблучкою на весіллі у 2018 році, а потім під час подорожі у Тонгу в жовтні того ж року. Величезний аквамарин був замовлений британським ювеліром Asprey покійною принцесою Діаною на початку 1990-х років.

Принцеса Уельська вперше надягла приголомшливу каблучку в 1996 році під час поїздки в Австралію, а у 1997 році вона була сфотографована з кільцем на приватному перегляді й прийомі у Christies на підтримку Aid Crisis Trust.

Меган і Гаррі, які завжди наголошують, що виступають за екологію та збереження ресурсів планети, приїхали на захід у колоні з трьох позашляховиків у супроводі п'яти охоронців, а перед цим прилетіли в Нью-Йорк приватним літаком.

На вечірці, квиток на яку коштував до мільйона доларів, герцоги Сассекські отримали нагороду в галузі прав людини від Фонду прав людини Роберта Ф. Кеннеді за "героїчну" позицію проти расизму в королівській родині.

Поява Сассексів на публіці відбулася через день після виходу трейлера серіалу "Гаррі та Меган" від Netflix, який уже зібрав на YouTube сотні тисяч дизлайків. Королівські фанати ополчилися на пару за те, що Гаррі "привласнив" собі матір принцесу Діану, а також виявили факти брехні, на яку пішли Меган і її чоловік заради більшого резонансу.

Шанувальники Віндзорів уже закликають короля Карла III позбавити молодшого сина та його дружину титулів.