Інсайдер розповів про ставлення принца Гаррі до Меган Маркл на публіці

Королівська пара напередодні сходила на побачення з 1200 людьми.

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Стали відомі подробиці нічного побачення принца Гаррі та Меган Маркл у Нью-Йорку. Про це пише Page Siх.

Герцоги Сассекські напередодні разом з'явилися на гала-концерті.

Учасник церемонії вручення нагород Ripple of Hope Awards 2022 сказав виданню, що син короля Карла ІІІ сказав натовпу: "Це наше вечірнє побачення, тож дякую всім, що поділилися з нами нашим побаченням".

Інше джерело розповіло про жарт принца Гаррі: "Він пожартував, що спочатку думав, що вони влаштовують побачення… оскільки вони мало гуляють з однорічною та трирічною дитиною. Він не здогадувався, що вони поділяться ним з 1200 людьми, він сказав: "Дякуємо, що прийшли на наше вечірнє побачення".

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл із сином

Інший інсайдер Page Six розповідає, що герцог Сассекський виглядав дуже закоханим і, здається, просто обожнює свою дружину.

"Він не міг перестати дивитися на неї всю ніч. Вона також не могла стримати посмішки", — додає джерело.

За словами принца Гаррі, його завжди надихає його дружина.

Герцог і герцогиня Сассекські прибули на своє "побачення" в дощовий Нью-Йорк, а "по дорозі Гаррі тримав парасольку для Меган".

[ + – ] Меган Маркл Фото: вулкан

Він також тримав Меган за руку, коли вони йшли по червоній доріжці. Вони не зупинялися для інтерв’ю.

Інший спостерігач на гала-концерті задумався про пару на Page Six: "Вона дуже серйозна, але чарівна. Він повністю в її полоні. Вона звільнила його від королівського життя".

Нагадаємо, герцогів Сассекських знову звинувачують у публічній брехні.

Також Фокус писав про образ Меган Маркл з каблучкою принцеси Діани.