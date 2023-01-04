Принц Гаррі розповів, чи хотів би він повернутися до виконання королівських обов'язків

Принц Гаррі заявляє, що хоче не "установу", а сім'ю.

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Принц Гаррі в інтерв'ю Андерсону Куперу в програмі "60 хвилин" у межах промо-туру своїх мемуарів "Запасний" заявив, що не бачить свого повернення до виконання обов'язків члена королівської родини.

Це інтерв'ю стане для герцога Сассекського першим у США його обговоренням книги та вийде у день народження принцеси Уельської Кетрін 9 січня. Самі мемуари потраплять на полиці книгарень 10 січня.

Для просування книги у Великій Британії Гаррі вже дав інтерв'ю Тому Бредбі з ITV, який раніше говорив із Сассексами для документального фільму "Гаррі та Меган: африканська подорож" у 2019 році.

ITV та CBS оголосили про свої майбутні інтерв'ю з принцом Гаррі в понеділок, поділившись фрагментами посиденьок у соціальних мережах. На опублікованих кадрах Гаррі обговорює своє рішення і рішення Меган піти з посади старших членів королівської сім'ї, чому він вважає, що "мовчання — це зрада", і свої думки про примирення з батьком і братом.

Раніше він заявляв, що королівська родина не хоче примирення з ним, проте інсайдери з Букінгемського палацу спростували ці слова, повідомивши, що король і королева запрошували Гаррі та Меган на Різдво, щоб зустріти його всім разом, проте герцоги Сассекські проігнорували його.

Принца Гаррі та Меган Маркл після виходу документального серіалу неодноразово викривали в обмані та перекручуванні фактів, проте при дворі ні серіал, ні інтерв'ю не коментують, продовжуючи зберігати мовчання.

Зі свого боку, Меган Маркл і Гаррі заявили, що хочуть почути від королівської сім'ї вибачення. Такі слова чимало здивували та збентежили британське королівський двір.