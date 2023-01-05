Онука Нельсона Мандели висунула звинувачення принцу Гаррі та Меган Маркл

57-річна Нікола Мандела розкритикувала подружжя за те, що вони використали спадщину її діда для монетизації в серіалі "Жити, щоб вести" на Netflix.

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Онука Нельсона Мандели звинувачує принца Гаррі та Меган Маркл у "використанні" спадщини її знаменитого дідуся. Про це пише New York Post.

Герцоги Сассекські стверджують, що їхнє останнє шоу на Netflix було "надихнуте Нельсоном Манделою", але внучка самого Мандели вважає, що вони мають приховані мотиви.

57-річна Нікола Мандела розкритикувала королівську пару за те, що вона "використала" спадщину її діда для монетизації в серіалі "Жити, щоб вести" на Netflix.

Нікола звинуватила подружжя в тому, що вони нібито порівнюють свою боротьбу з королівською родиною з життям колишнього президента Південної Африки та боротьбою за свободу.

"Це крейда і сир, немає порівняння. Я знаю, що Фонд Нельсона Мандели підтримав ініціативу, але люди роками крали цитати дідуся і використовували його спадщину, тому що знають, що його ім’я продається – Гаррі та Меган нічим не відрізняються від них", — зазначила онука колишнього президента ПАР.

[ + – ] Нельсон Мандела Фото: пресс-служба ООН

Окрім цього, вона зізналася, що захоплюється сином Карла ІІІ за те, що він "впевнено" розлучився з королівською родиною.

"Гаррі має бути справжнім і дотримуватися власної історії, яке відношення має життя дідуся до його життя?" — запитала Нікола Мандела, додавши, що вона не вірить у знайомство герцогів Сассекських з її дідусем.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Скріншот

"Але вони використовують його цитати в документальному фільмі, щоб залучити людей і заробити мільйони без користі для сім’ї Мандели", — зазначила жінка.

Нагадаємо, принц Гаррі розповів, чи готовий повернутися до життя в Букінгемському палаці.

Також Фокус писав про чергові звинувачення принца Гаррі у брехні.