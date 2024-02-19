Дал разрешение: на какую уступку принцу Уильяму пошел король Чарльз

Большую роль в таком отношении Чарльза к Уильяму сыграла покойная принцесса Диана. Она старалась больше времени уделять семье.

Related video

Король Великобритании Чарльз III позволил своему сыну, принцу Уильяму, больше врепени проводить с женой и семьи, отдав этому приоритет перед королевскими обязанностями. Об этом рассказала главный редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард в подкасте A Right Royal, посвященном поспитанию монарха и его детей. Последняя также является автором книги "Моя мать и я", которая рассказывает об отношениях между покойной королевой Елизаветой и ее старшим сыном. В ней Сьюард исследовала, как влияние матери сказалось на воспитании Чарльзом уже своих сыновей, Уильяма и Гарри.

После того, как Кейт Миддлтон выписали из больницы, где она перенесла операцию на брюшной полости, принц Уэльский стал гораздо реже появляться на публике, сосредоточившись на заботе о жене и детях. Это обусловлено тем, что на данном этапе Кэтрин, Джордж, Шарлотта и Луи нуждаются в поддержке мужа и отца. В свою очерель Чарльз дал сыну добро на такую расстановку приоритетов.

"Чарльз всегда ставил долг на первое место, потому что так поступала его мать. И именно этого Диана решила не делать. Я думаю, Чарльз призвал Уильяма проводить больше времени с семьей, а также сказал Уильяму: "Я не хочу, чтобы ты брал на себя какие-либо королевские обязанности до тех пор, пока это не будет абсолютно необходимо". И это его отец очень много говорил: "Тебе не обязательно этого делать, будь со своей молодой семьей. Наслаждайся этим, пока можешь. У тебя есть годы, годы и годы выполнения королевских обязанностей", – говорит Ингрид.

На вопрос, повлияло ли его собственное детство на поддержку Чарльзом того, что его сын выбрал семью в первую очередь, Сьюард ответила:

"Это большое влияние из его детства, он не хочет, чтобы то же самое случилось с его сыном. Он хочет, чтобы Уильям иметь возможность наслаждаться своей женой и семьей настолько, насколько это возможно, в рамках ограничений того, что он делает".

Ранее Фокус писал, что принц Уильям впервые за 10 лет появился без Кейт на церемонии вручения премии BAFTA.