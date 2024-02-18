Принц Уильям посетил BAFTA и признался, что еще не смотрел "Барби"

Принц появился на кинопремии сам и извинился за отсутствие Кейт Миддлтон, которая еще оправляется после операции на брюшной полости. Он также шокировал фанатов, признавшись, что еще не видел фильм "Барби".

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Принц Уильям в одиночестве появился на красной дорожке кинопремии BAFTA. Наследник британского престола был очень мил, сделав селфи с фанатами и обсудив с ними фильмы-номинанты. Об этом пишет Daily Mail.

Принц извинился за отсутствие Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA и оставил фанатов в недоумении, признавшись, что не смотрел картину "Барби".

Принц Уильям на церемонии BAFTA Фото: Getty Images

Это первый раз, когда Уильям вышел в свет после того, как его отцу, королю Чарльзу, диагностировали рак.

42-летний принц Уэльский, который с 2010 года является президентом премии EE British Academy Film Awards, прибыл на вечернюю церемонию награждения в одиночестве. Но, судя по всему, он отлично провел время, общаясь с Дэвидом Бекхэмом, Кейт Бланшетт, журналистами и фанатами.

Принц Уильям и Дэвид Бекхэм на церемонии BAFTA Фото: Getty Images

Принц, который как всегда, выглядел эффектно и стильно в своем фирменном темно-синем бархатном пиджаке, поприветствовал организаторов премии, сказав им: "Мне жаль, что Кэтрин не здесь, она действительно любит BAFTA".

Интересно, но свой образ он дополнил простыми часами Omega Seamaster Quartz с корпусом и браслетом из стали. Ранее таблоиды писали, что часы ему подарила его мать, принцесса Диана.

Принц Уильям и Кейт Бланшетт на церемонии BAFTA Фото: Getty Images

Уильям, который сосредоточился на своей семье в последнее время, сказал, что он не смотрел столько номинированных фильмов, сколько обычно, признав, что у него "другие мысли на уме".

Принц признался, что еще не видел сенсационную по кассовым сборам "Барби", объяснив, что "надеется скоро наверстать упущенное", но фильм "Оппенгеймер" он видел.

Оказавшись в зале, принц сел рядом с Кейт Бланшетт.

Напомним, украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" победила в номинации "лучший документальный фильм".

Картина видеографа, военного корреспондента и писателя Мстислава Чернова рассказывает об осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года в начале полномасштабной войны РФ против Украины.

А безусловным лидером стала картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер", получив семь наград BAFTA, в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и в номинациях "лучший актер" и "лучший актер второго плана".