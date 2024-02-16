Принц Уильям посетит церемонию BAFTA без принцессы Кейт Миддлтон (фото)
Принц Уильям поддерживает свою жену принцессу Уэльскую, которая восстанавливается после операции. Как заботливый отец, он присматривает за детьми.
Принц Уильям, президент BAFTA, примет участие в церемонии вручения кинопремии Bafta Film Awards вечером 18 февраля, сообщает Еxpress.
Обычно он посещает это блестящее мероприятие со своей женой принцессой Кейт Миддлтон, но она не присоединится к нему, поскольку продолжает восстанавливаться после операции
Принц Уэльский после операции своей жены провел всего две деловые встречи, уделяя особое внимание ее выздоровлению и присматривая за их тремя детьми.
Ожидается, что он будет чаще выступать перед общественностью, когда принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи вернутся в школу с понедельника.
Кейт Миддлтон выписали из больницы в конце января. Она провела почти две недели в стационаре, а Кенсингтонский дворец опубликовал заявление, подтверждающее, что она перенесла операцию. 17 января во дворце официально сообщили, что принцесса Уэльская накануне была прооперирована и следует совету врача отдохнуть и восстановить силы.
Что такое BAFTA
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) — независимая общественно-благотворительная организация Великобритании. Награды вручаются этой институцией за достижения в области кинематографии, телевизионного искусства, компьютерных игр и искусства для детей. Академия была образована 16 апреля 1947 года под руководством Дэвида Лина. В год образования и до 1976 года называлась Британской академией кино. Лауреаты в качестве приза получают золотую маску.
Впервые премия была вручена в 1948 году в Лондоне. В разные годы лауреатами премии становились Энтони Хопкинс, Дастин Хоффман, Джон Траволта, Джордж Лукас, Хью Грант, Том Хэнкс, Клинт Иствуд, Роберт Де Ниро и другие.
Напомним, 16 февраля сообщалось, что Кейт Миддлтон "стабильно выздоравливает". Мама троих детей в январе 2024 года перенесла плановую операцию, которая до самой процедуры держалась в секрете. Сейчас она восстанавливается и вернется к обязанностям после Пасхи.