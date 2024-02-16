Принц Уильям посетит церемонию BAFTA без принцессы Кейт Миддлтон (фото)

Принц Уильям поддерживает свою жену принцессу Уэльскую, которая восстанавливается после операции. Как заботливый отец, он присматривает за детьми.

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Принц Уильям, президент BAFTA, примет участие в церемонии вручения кинопремии Bafta Film Awards вечером 18 февраля, сообщает Еxpress.

Обычно он посещает это блестящее мероприятие со своей женой принцессой Кейт Миддлтон, но она не присоединится к нему, поскольку продолжает восстанавливаться после операции

Принц Уэльский после операции своей жены провел всего две деловые встречи, уделяя особое внимание ее выздоровлению и присматривая за их тремя детьми.

Ожидается, что он будет чаще выступать перед общественностью, когда принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи вернутся в школу с понедельника.

Фото: Getty

Кейт Миддлтон выписали из больницы в конце января. Она провела почти две недели в стационаре, а Кенсингтонский дворец опубликовал заявление, подтверждающее, что она перенесла операцию. 17 января во дворце официально сообщили, что принцесса Уэльская накануне была прооперирована и следует совету врача отдохнуть и восстановить силы.

Фото: Getty Images

Что такое BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) — независимая общественно-благотворительная организация Великобритании. Награды вручаются этой институцией за достижения в области кинематографии, телевизионного искусства, компьютерных игр и искусства для детей. Академия была образована 16 апреля 1947 года под руководством Дэвида Лина. В год образования и до 1976 года называлась Британской академией кино. Лауреаты в качестве приза получают золотую маску.

Впервые премия была вручена в 1948 году в Лондоне. В разные годы лауреатами премии становились Энтони Хопкинс, Дастин Хоффман, Джон Траволта, Джордж Лукас, Хью Грант, Том Хэнкс, Клинт Иствуд, Роберт Де Ниро и другие.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что Кейт Миддлтон "стабильно выздоравливает". Мама троих детей в январе 2024 года перенесла плановую операцию, которая до самой процедуры держалась в секрете. Сейчас она восстанавливается и вернется к обязанностям после Пасхи.