Принц Вільям відвідає церемонію BAFTA без принцеси Кейт Міддлтон (фото)

Принц Вільям підтримує свою дружину принцесу Уельську, яка відновлюється після операції. Як турботливий батько, він доглядає за дітьми.

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Принц Вільям, президент BAFTA, візьме участь у церемонії вручення кінопремії Bafta Film Awards увечері 18 лютого, повідомляє Еxpress.

Зазвичай він відвідує цей блискучий захід зі своєю дружиною принцесою Кейт Міддлтон, але вона не приєднається до нього, оскільки продовжує відновлюватися після операції

Принц Уельський після операції своєї дружини провів лише дві ділові зустрічі, приділяючи особливу увагу її одужанню і доглядаючи за їхніми трьома дітьми.

Очікується, що він буде частіше виступати перед громадськістю, коли принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї повернуться до школи з понеділка.

Фото: Getty

Кейт Міддлтон виписали з лікарні наприкінці січня. Вона провела майже два тижні в стаціонарі, а Кенсингтонський палац опублікував заяву, яка підтверджує, що вона перенесла операцію. 17 січня в палаці офіційно повідомили, що принцеса Уельська напередодні була прооперована і слідує пораді лікаря відпочити і відновити сили.

Фото: Getty Images

Що таке BAFTA

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) — незалежна суспільно-благодійна організація Великої Британії. Нагороди вручає ця інституція за досягнення в галузі кінематографії, телевізійного мистецтва, комп'ютерних ігор і мистецтва для дітей. Академія була утворена 16 квітня 1947 року під керівництвом Девіда Ліна. У рік утворення і до 1976 року називалася Британською академією кіно. Лауреати як приз отримують золоту маску.

Вперше премія була вручена 1948 року в Лондоні. У різні роки лауреатами премії ставали Ентоні Гопкінс, Дастін Гоффман, Джон Траволта, Джордж Лукас, Г'ю Грант, Том Генкс, Клінт Іствуд, Роберт Де Ніро та інші.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що Кейт Міддлтон "стабільно одужує". Мама трьох дітей у січні 2024 року перенесла планову операцію, яка до самої процедури трималася в секреті. Зараз вона відновлюється і повернеться до обов'язків після Великодня.