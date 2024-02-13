Трапиться вперше: принц Вільям може замінити хворого Чарльза III на важливому заході

Британські ЗМІ зазначають, що участь у службі Великого четверга може поставити жирну крапку в питанні про те, як принц Вільям насправді ставиться до англіканської церкви. Адже останнім часом у суспільстві існують думки, що спадкоємець престолу не настільки релігійний, як покійна королева і нині живий король.

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Принц Вільям уперше може замінити британського короля Чарльза III, який проходить лікування від раку, на службі Великого четверга, під час якої монарх омиває ноги своїм підданим і роздає спеціально викарбувані монети Великого четверга. Про це пише Daily Mail.

Медіа пише про те, що цей прецедент порушив би деякі питання, які з кожним роком турбують англійців дедалі наполегливіше. Йдеться про те, у що насправді вірить принц Вільям і наскільки він відданий англіканській церкві, яку очолить після смерті батька.

"Існує мало свідчень його власних релігійних переконань, хоча він був хрещений у дитинстві. Ораторська майстерність не є сильною стороною Вільяма, це правда. Він віддає перевагу практичним діям. Якщо є свідчення його інтересу до віри, то це його міцні зв'язки з релігійними організаціями, які працюють на низовому рівні, допомагаючи бездомним. У таких речах він захоплений", — йдеться в матеріалі.

Однак це повністю не розвіює побоювання британців на тему того, що Вільям може розірвати зв'язки з англіканською церквою, зійшовши на трон. Побічно ці страхи підживлює і книга Роберта Гардмана "Чарльз III — Новий король, новий двір". У ній біограф чинного монарха пише про те, що принц Вільям нібито не є постійним відвідувачем церкви і "інстинктивно не почувається комфортно в релігійному середовищі".

Нагадаємо, на початку вересня принц Вільям і Кейт відвідали церковну службу на честь річниці смерті королеви. Принц і принцеса Уельські віддали данину поваги покійній королеві невеликою приватною службою.