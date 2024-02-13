Случится впервые: принц Уильям может заменить больного Чарльза III на важном мероприятии

Британские СМИ отмечают, что участие в службе Великого четверга может поставить жирную точку в вопросе о том, как принц Уильям на самом деле относится к англиканской церкви. Ведь в последнее время в обществе существуют мнения, что наследник престола не настолько религиозен, как покойная королева и ныне здравствующий король.

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Принц Уильям впервые может заменить британского короля Чарльза III, проходящего лечение от рака, на службе Великого четверга во время которой монарх омывает ноги своим подданным и раздает специально отчеканенные монеты Великого четверга. Об этом пишет Daily Mail.

Медиа пишет о том, что этот прецедент поднял бы некоторые вопросы, которые с каждым годом беспокоят англичан все настойчивее. Речь идет о том, во что на самом деле верит принц Уильям и насколько он предан англиканской церкви, которую возглавит после смерти отца.

"Существует мало свидетельств его собственных религиозных убеждений, хотя он был крещен в младенчестве. Ораторское мастерство не является сильной стороной Уильяма, это правда. Он предпочитает практические действия. Если есть свидетельства его интереса к вере, так это его прочные связи с религиозными организациями, которые работают на низовом уровне, помогая бездомным. В таких вещах он увлечен", — говорится в материале.

Однако это полностью не развеивает опасения британцев на тему того, что Уильям может разорвать связи с англиканской церковью, взойдя на трон. Косвенно эти страхи подпитывает и книга Роберта Хардмана "Чарльз III – Новый король, новый двор". В ней биограф действующего монарха пишет о том, что принц Уильям якобы не является постоянным посетителем церкви и "инстинктивно не чувствует себя комфортно в религиозной среде".

Напомним, в начале сентября принц Уильям и Кейт посетили церковную службу в честь годовщины смерти королевы. Принц и принцесса Уєльские отдали дань уважения покойной королеве небольшой частной службой.