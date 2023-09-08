Принц Уильям и Кейт посетили церковную службу в честь годовщины смерти королевы (фото, видео)

Принц и принцесса Уєльские отдали дань уважения покойной королеве небольшой частной службой.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям сегодня, 8 сентября, отправились в собор Святого Давида в Пембрукшире, Уэльс, чтобы посетить небольшую частную службу в честь годовщины смерти королевы Елизаветы II. Об этом пишет Hello.

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Прошел ровно год с тех пор, как самый долгоправящий монарх страны умер в Балморале в возрасте 96 лет. Сегодня поклонники по всему миру отдают дань уважения Елизавете.

Толпы собрались, чтобы мельком увидеть прибытие Кейт и Уильяма на территорию собора на рассвете, но им пришлось ждать, поскольку из-за тумана вертолету пары пришлось изменить маршрут, а их прибытие задержалось более чем на час.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Во время службы Уильям вышел вперед вместе с Кейт, которая возложила цветочный букет из белых роз перед фотографией королевы Елизаветы II.

Члены королевской семьи на некоторое время остановились, глядя на изображение королевы. Уильям выглядел мрачным, а Кейт опустила голову и выглядела заметно взволнованной.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на церковной службе Фото: Getty Images

Преподобная Сара Роуленд Джонс, декан Сент-Дэвидса, сказала прихожанам: "Особенно приятно приветствовать вас здесь, Ваши Королевские Высочества, в первую годовщину смерти Ее покойной Королевы Елизаветы II. Сегодня бесчисленное множество людей будут вспоминать ее и с грустью, и с большой любовью, еще раз благодаря ее за долгую жизнь преданного служения, как и мы здесь".

Кейт выглядела роскошно в бордовом ансамбле, надев пальто от Eponine из коллекции осень-зима 23 и шляпу от Sahar Millinery. Мать троих детей решила выразить свое почтение посредством моды, избегая черного цвета. К наряду принцесса подобрала элегантные серьги с жемчугом.

Уильям выбрал классический черный костюм, белую рубашку и галстук.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри почтил память королевы Елизаветы II трогательной речью.