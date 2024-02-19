Дав дозвіл: на яку поступку принцу Вільяму пішов король Чарльз

Велику роль у такому ставленні Чарльза до Вільяма зіграла покійна принцеса Діана. Вона намагалася більше часу приділяти родині.

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Король Великої Британії Чарльз III дозволив своєму синові, принцу Вільяму, більше часу проводити з дружиною та сім'єю, віддавши цьому пріоритет перед королівськими обов'язками. Про це розповіла головна редакторка журналу Majesty Інгрід Сьюард у підкасті A Right Royal, присвяченому вихованню монарха та його дітей. Остання також є авторкою книги "Моя мати і я", яка розповідає про стосунки між покійною королевою Єлизаветою та її старшим сином. У ній С'юард дослідила, як вплив матері позначився на вихованні Чарльзом уже своїх синів, Вільяма і Гаррі.

Після того, як Кейт Міддлтон виписали з лікарні, де вона перенесла операцію на черевній порожнині, принц Уельський став набагато рідше з'являтися на публіці, зосередившись на турботі про дружину і дітей. Це обумовлено тим, що на даному етапі Кетрін, Джордж, Шарлотта і Луї потребують підтримки чоловіка і батька. Своєю чергою Чарльз дав синові добро на таку розстановку пріоритетів.

"Чарльз завжди ставив обов'язок на перше місце, тому що так чинила його мати. І саме цього Діана вирішила не робити. Я думаю, Чарльз закликав Вільяма проводити більше часу з сім'єю, а також сказав Вільяму: "Я не хочу, щоб ти брав на себе якісь королівські обов'язки доти, доки це не буде абсолютно необхідно". І це його батько дуже багато говорив: "Тобі не обов'язково цього робити, будь зі своєю молодою сім'єю. Насолоджуйся цим, поки можеш. У тебе є роки, роки і рокивиконання королівських обов'язків", — каже Інгрід.

На запитання, чи вплинуло його власне дитинство на підтримку Чарльзом того, що його син обрав сім'ю насамперед, Сьюард відповіла:

"Це великий вплив з його дитинства, він не хоче, щоб те ж саме сталося з його сином. Він хоче, щоб Вільям мав змогу насолоджуватися своєю дружиною і сім'єю настільки, наскільки це можливо, в рамках обмежень того, що він робить".

Раніше Фокус писав, що принц Вільям уперше за 10 років з'явився без Кейт на церемонії вручення премії BAFTA.