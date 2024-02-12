Принц Вільям справляється "надзвичайно добре" на тлі хвороб дружини та батька, — джерело

Дружина принца Уельського нещодавно перенесла операцію на черевній порожнині. Тим часом у британського суверена Чарльза ІІІ діагностували онкологію.

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Принц Вільям справляється "надзвичайно добре" на тлі операції дружини Кейт Міддлтон і раку свого батька, короля Великої Британії Чарльза ІІІ. Про це пише People.

Принц Уельський розпочинає тижневу перерву в королівських поїздках, щоб подбати про принцесу Кейт та їхніх трьох дітей — 10-річного принца Джорджа, 8-річну принцесу Шарлотту та принца Луї. 5. Поки він це робить, тривають дискусії про те, що майбутній суверен повинен зробити, щоб замінити свого батька.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

7 лютого 2024 року, коли принц Вільям уперше повернувся до виконання королівських обов’язків після операції Кейт Міддлтон, він мало що розповів про стан дружини та батька, проте подякував за підтримку його родини у важкі часи.

Друг родини розповів про повернення принца Уельського до публічного життя: "Він справляється, на диво, добре, враховуючи, що його дружина перенесла операцію, і він нещодавно дізнався про свого батька".

Королю Чарльзу ІІІ діагностували рак Фото: Getty Images

Тим часом дружина майбутнього британського монарха "продовжує прогресувати", — розповідають виданню представники Кенсінгтонського палацу.

Яскравим свідченням того, що здоров’я принцеси покращилося, стало те, що вона змогла поїхати в Норфолк на шкільні канікули їхніх дітей. Зокрема, Уельські провідали короля Чарльза, який там лікується.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон тривалий час провела в лікарні.

Також Фокус писав про ймовірне імʼя, яке Кейт Міддлтон використовуватиме, коли стане королевою.