Принц Уильям справляется "чрезвычайно хорошо" на фоне болезней жены и отца, — источник

Жена принца Уэльского недавно перенесла операцию на брюшной полости. Тем временем у британского суверена Чарльза III диагностировали онкологию.

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Принц Уильям справляется "чрезвычайно хорошо" на фоне операции жены Кейт Миддлтон и рака своего отца, короля Великобритании Чарльза III. Об этом пишет People.

Принц Уэльский начинает недельный перерыв в королевских обязанностях, чтобы позаботиться о принцессе Кейт и их трех детях — 10-летнем принце Джордже, 8-летней принцессе Шарлотте и принце Луи. 5. Пока он это делает, продолжаются дискуссии о том, что будущий суверен должен сделать, чтобы заменить своего отца.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

7 февраля 2024 года, когда принц Уильям впервые вернулся к исполнению королевских обязанностей после операции Кейт Миддлтон, он мало что рассказал о состоянии жены и отца, однако поблагодарил за поддержку его семьи в трудные времена.

Друг семьи рассказал о возвращении принца Уэльского к публичной жизни: "Он справляется, на удивление, хорошо, учитывая, что его жена перенесла операцию, и он недавно узнал о своем отце".

Королю Чарльзу III диагностировали рак Фото: Getty Images

Тем временем супруга будущего британского монарха "продолжает прогрессировать", — рассказывают изданию представители Кенсингтонского дворца.

Ярким свидетельством того, что здоровье принцессы улучшилось, стало то, что она смогла поехать в Норфолк на школьные каникулы их детей. В частности, Уэльские навестили короля Чарльза, который там лечится.

Напомним, почему Кейт Миддлтон длительное время провела в больнице.

Также Фокус писал о вероятном имени, которое Кейт Миддлтон будет использовать, когда станет королевой.