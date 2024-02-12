Принц Уильям будет "защищать" Кейт Миддлтон после операции, — источник

Будущий британский монарх сейчас совмещает работу с уходом за женой, которая перенесла плановую операцию. К тому же, они с Кейт воспитывают троих детей.

Related video

Принц Уильям является "современным монархом в ожидании" и он будет "защищать" свою жену Кейт Миддлтон от последствий, когда она будет восстанавливаться после операции на брюшной полости. Об этом пишет GB News.

Об особом проявлении чувств принца Уэльского заявила бывшая пресс-секретарь королевы Елизаветы II Айлса Андерсон.

Она сказала ведущей программы Камилле Томини: "Я думаю, что Уильям попытается защитить ее от такого давления, насколько это возможно. Я слышала, что на следующей неделе они поехали в Сандрингем на половину недели, чтобы восстановиться".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном Джорджем Фото: Getty Images

Королевская эксперт далее добавила: "И я думаю, что он попытается дать ей столько места, сколько ей нужно, чтобы восстановиться".

Будущий король Великобритании временно отказался от королевских обязанностей после того, как Кенсингтонский дворец объявил 17 января 2024 года, что его жена перенесла "плановую операцию на брюшной полости" в Лондонской клинике.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

Почти через две недели, 29 января, дворец подтвердил, что Кейт Миддлтон вернулась домой в Виндзор, чтобы продолжить восстановление после операции. Тем временем принц Уэльский постепенно возвращается к выполнению публичных обязанностей, к тому же, у его отца, короля Чарльза ІІІ, диагностировали рак. Сообщалось, что болезнь на ранней стадии, поэтому отец Уильяма позитивно настроен.

Кэтрин вернется к работе не раньше Пасхи 2024 года. Пока она только будет сотрудничать со своими благотворительными организациями, если ей будет позволять состояние здоровья.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

Напомним, почему Кейт Миддлтон долго находилась в больнице, по мнению специалистов.

Также Фокус писал о том, что принцесса Уэльская переживает за принца Уильяма, который раньше времени вернулся к обязанностям.