Принц Джордж имеет особую связь с королем Чарльзом ІІІ, — эксперт

Принц Джордж — второй в очереди на британский престол после отца Уильяма. Дедушка исполнит в его жизни особую роль.

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Принц Джордж чувствует особую связь со своим дедушкой, королем Великобритании Чарльзом III. Об этом пишет Hello.

Как будущему британскому монарху и второму в очереди на престол принцу Джорджу всегда суждено было иметь особую связь с Чарльзом III.

Первенец принца Уильяма и Кейт Миддлтон в будущем будет надеяться на своего дедушку как на наставника, считает Роберт Джобсон, автор книги "Наш король: Чарльз III: раскрытие человека и монарха".

Принц Джордж Фото: Getty Images

"Сейчас это очень дедушкины отношения с Джорджем, но когда он станет старше, король возьмет на себя роль наставника, подобно тому, как покойная королева делала с Уильямом", — рассказывает эксперт.

Как известно, британский суверен поддерживает тесные отношения с тремя внуками от сына Уильяма — Джорджем, Шарлоттой и Луи. Они живут в Великобритании в отличие от наследников принца Гарри, Арчи и Лилибет, которые растут в США.

Король Чарльз III даже начал сажать деревья в Балморале, Шотландия, от имени своего первого внука: эта территория теперь называется Роща принца Джорджа. Монарх также отремонтировал домик на дереве, который он построил для своих сыновей в садах в Хайгроув, чтобы Джордж мог там играть.

Маленький принц Джордж Фото: Getty Images

А в мае 2023 года второму в очереди на британский престол поручили быть одним из почетных пажей своего дедушки на коронации в Вестминстерском аббатстве.

Впрочем, отец принца Уильяма имеет тесную связь не только со старшим внуком.

"Очевидно, он очень хорошо ладит с Луи, как мы видели. Он его обожает", — считает королевский автор.

Принц Джордж на коронации дедушки Фото: Getty Images

А рождение принцессы Шарлотты, чье имя является данью ему, в 2015 году стало особым событием для монарха.

"Я надеялся на внучку — кого-то, кто бы заботился обо мне, когда я буду очень стар", — рассказывал Чарльз ІІІ.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty

Напомним, принцесса Шарлотта всегда контролирует братьев.

Также Фокус писал о школе в Оксфорде, где будет учиться принц Джордж.