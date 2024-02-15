Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи поддерживают короля Чарльза III

Британскому монарху в начале 2024 года диагностировали рак. Он не выполняет сейчас публичные обязанности, оставив себе конституционные и работу с документами.

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Стало известно, как принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи утешают дедушку, короля Великобритании Чарльза III, во время лечения рака. Об этом пишет Hello Magazine.

Пока суверен проходит курс лечения от онкологии, он находит утешение в своих трех внуках — Джордже, Шарлотте и Луи.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty Images

Отец принца Уильяма некоторое время лечился в Сандрингеме, Норфолк, а его старший сын Уильям, Кейт Миддлтон и трое их детей посетили монарха, пока у королевских наследников были каникулы в школе.

Принцесса Уэльская, которая в январе 2024 года перенесла операцию на брюшной полости, также присоединилась к семье.

Впрочем, король Великобритании с женой Камиллой уже вернулись в Лондон.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty Images

Как известно, принц Уильям регулярно общается со своим отцом, которого заменяет во время публичных появлений. Источник ранее рассказал изданию: "У принца есть жена и дети, о которых надо заботиться, но он поддерживает регулярную связь с королем и вскоре его увидит".

Король Чарльз III Фото: Getty Images

В начале 2024 года британский монарх перенес операцию из-за увеличения простаты, а через некоторое время стало известно, что ему диагностировали рак. Сообщалось, что болезнь на ранней стадии, поэтому сын покойной Елизаветы II положительно настроен на выздоровление.

Напомним, принц Уильям может заменить отца на важном мероприятии.

Также Фокус писал о возвращении короля Чарльза ІІІ с королевой Камиллой в Лондон.