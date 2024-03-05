Експерт оцінив важливість принца Гаррі для королівської родини

У часи, коли король Чарльз ІІІ лікується від раку, а Кейт Міддлтон відновлюється після операції, герцог Сассекський може врятувати королівську родину, у якій відбуваються масштабні перестановки. Колишній дворецький британського монарха дав свою оцінку ситуації.

Related video

Непохитну важливість принца Гаррі для королівської сім’ї Великої Британії "не варто ігнорувати". Про це пише New York Post.

Так вважає колишній дворецький короля Чарльза ІІІ Грант Гаррольд, який працював на суверена протягом семи років. На його думку, менший син британського монарха відмовиться від життя в США та піде на допомогу королівській родині — якщо вони цього захочуть.

Через рак короля Чарльза ІІІ та операцію Кейт Міддлтон у королівській родині відбуваються масштабні перестановки з людьми, які повинні виконувати публічні обовʼязки. Частину з них взяли королева Камілла, принц Вільям, принцеса Анна та інші члени родини.

"Важко сказати, і буде цікаво подивитися, що буде далі", — вважає Гаррольд.

Король Чарльз ІІІ та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Гаррі є державним радником, тому він все ще є дуже високопоставленим членом королівської сім’ї, і якщо прийде час, він підвищить свою посаду, якщо буде потрібно", — вважає ексдворецький Чарльза ІІІ.

Гаррольд додав, що, звісно, герцог Сассекський не може бути наступним королем, оскільки перед ним у черзі йдуть принц Вільям та троє його дітей, проте його важливість не треба ігнорувати. Він може серйозно допомогти родині у важкі часи.

Король Чарльз ІІІ, королева Камілла та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Я думаю, що це в межах усіх своїх переваг, щоб фактично вирішити ці поточні проблеми", — зазначає колишній дворецький.

Нагадаємо, чому принц Вільям заздрить принцу Гаррі.

Також Фокус писав про те, що принца Гаррі можуть депортувати із США.