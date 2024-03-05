10 принцес Уельських: хто носив цей титул до Кейт Міддлтон

Вражаюче, але за майже 700 років, що минули з моменту створення титулу принца Уельського, було всього десять принцес Уельських. І деякі отримали цей титул у два роки.

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Титул принца Уельського, який зараз носить принц Вільям, відомий з раннього Середньовіччя, до кінця XIII століття його носили правителі Уельсу. Останнім незалежним від Англії правителем Уельсу (принцом Уельським) був Ллівелін ап Гріфід. Наприкінці XIII століття, коли Уельс був завойований королем Англії Едуардом I, титул принца Уельського стали носити спадкоємці її престолу. Титул принцеси Уельської носять дружини принців, спадкоємців престолу. Але принцес було всього 10. І в кожної була цікава історія. Про це пише Daily Mail.

Деякі були віддані своїй долі ще у дворічному віці, і далеко не всі одружувалися по любові.

Деякі пережили криваві битви і настільки ж криваві політичні зміни.

Жоана — принцеса Уельська (1361-1385 рр.).

Наречена-дитина і жертва викрадення — не можна сказати, що життя Жанни, внучки короля Едуарда I, було нудним.

Батькові Жоани, (або Джоани), графу Кентському, відрубали голову, а її заточили в замку Арундел.

Жоана, перша принцеса Уельська

Нарешті звільнена, у віці 13 років вона таємно вийшла заміж за 26-річного солдата сера Томаса Голланда. Він пішов на війну, і вона знову вийшла заміж, але Голланд повернувся додому через сім років і зажадав повернути дружину.

Другий чоловік Джоан, Вільям Монтегю, викрав її, але врешті-решт був змушений відмовитися від неї.

На той час, коли їй було 34 роки, Голланд уже помер, вона успадкувала величезне багатство і титули і з вражаючою швидкістю вийшла заміж за свого кузена Едварда, Чорного принца.

Їхній син став королем Річардом II, і коли вона померла у віці 59 років, Жоана побажала бути похованою поруч із першим чоловіком.

Енн Невілл — принцеса Уельська (1470-1472 рр.).

Енн вийшла заміж у віці 14 років за 17-річного Едварда Вестмінстерського, сина і спадкоємця короля Генріха VI.

Едварда було вбито менш ніж за шість місяців у битві при Тьюксбері, одному з найбільш вирішальних боїв Війни Троянд.

Енн Невілл і король Річард III

У 16 років Енн була готова вийти заміж за майбутнього короля Річарда III. Але її викрав власний зять, який заздрив її багатству.

Відмовившись від своїх маєтків, вона змогла вийти заміж за Річарда і була коронована разом з ним 1483 року. Енн Невілл померла всього за два роки після цієї події у 49 років.

Катерина Арагонська — принцеса Уельська (1501-1509 рр.)

Схожа доля чекала і на Катерину Арагонську, доньку короля Іспанії, яка "вийшла заміж" за Артура, сина і спадкоємця короля Генріха VII, коли їй було всього 11 років.

Їхній шлюб був династичним союзом, у якому Катерина та її чоловік не мали права голосу. І вони навіть не зустрічалися до цього. Їхній шлюб мав об'єднати Англію та Іспанію в союзі проти Франції.

Катерина Арагонська

Зустрілися вони тільки через чотири роки, коли Катерина прибула до Англії і зрозуміла, що вони з Артуром не розуміють одне одного. Але вони зіграли офіційне весілля через десять днів, коли Катерині було всього 15 років.

П'ять місяців по тому Артур помер, і Катерина вийшла заміж за його молодшого брата, короля Генріха VIII, який пізніше прославився на прізвисько "Синя борода" і чия історія розказана в численних фільмах і серіалах, наприклад, у "Тюдорах".

Генріх VIII Фото: Wikipedia

Генрі розірвав шлюб за 15 років, королева Катерина відновила свій колишній титул принцеси Уельської, яка була вдовицею, — можливо, вона і втратила корону, але принаймні не втратила голову.

Кароліна Ансбахська — принцеса Уельська (1714-1727 рр.)

Кароліна, яка народилася в Німеччині, перша принцеса Уельська за понад 200 років, мала новий підхід до шлюбу. У принца Георга Августа, сина і спадкоємця короля Георга I, була величезна кількість коханок. І Кароліна робила їх своїми фрейлінами, щоб тримати під контролем.

Будучи членом нової ганноверської династії, Георг зневажав свого батька, а його політично обдарована дружина допомогла підірвати правління короля, який не спромігся вивчити англійську мову, незважаючи на те, що був обтяжений багатством, титулами і короною.

Кароліна Ансбахська

Кароліна була кохана своїм народом, і їй настільки довіряли, що її призначили регентом замість свого чоловіка, коли він зійшов на трон 1727 року і поїхав назад у Ганновер.

Але вона померла у віці 54 років від розриву кишечника. І її чоловік, хоч і зраджував їй постійно, пообіцяв, що коли він помре, їх поховають в одній труні. Щоб вони могли бути разом після смерті.

Августа Саксен-Готська — принцеса Уельська (1736-1772 рр.).

Ще одна наречена-дитина, цього разу 16-річна, потрапила в правлячий дім Британії, щоб вийти заміж за неприємного 29-річного принца Фредеріка, сина і спадкоємця короля Георга II.

Августу часто бачили біля вікна королівської резиденції, яка обіймає свою ляльку. А її чоловік призначив свою коханку леді Арчибальд Гамільтон "першою леді спальні".

Августа Саксен-Готська

Він помер, коли Августі було 32 роки, залишивши після себе дев'ять дітей, а вона швидко зникла з поля зору громадськості, померши від раку гортані у віці 52 років.

Кароліна Брауншвейгська — принцеса Уельська (1795-1820 рр.)

Кароліна прославилася своїм неймовірно скандальним шлюбом. І є найдовгоживучішою з усіх принцес Уельських, хоча її шлюб розпався практично до того, як почався.

1794 року принцесу заручили з її двоюрідним братом і спадкоємцем британського престолу Георгом, принцом Вельським, якого прозвали "дурним принцом Джорджем", незважаючи на те, що вони ніколи не бачилися раніше, а Георг уже перебував у таємному шлюбі зі своєю коханкою Марією Фіцгерберт. З першої хвилини знайомства принц Уельський не злюбив свою наречену, і Кароліна відповіла взаємністю.

Але вони одружилися і Кароліна народила дочку Шарлотту Августу. Незабаром після народження доньки подружжя розійшлося, і Георг став шукати способу розлучитися. У 1806 році з'явилися чутки про те, що Кароліна народила дитину від коханця.

Юна принцеса Кароліна

Пізніше з'ясувалося, що дитина взята нею на виховання, але з дочкою їй бачитися не давали. Тож вона довгий час жила в Італії. Де у неї, як вважається, було 18 коханців. Георг IV був коронований 29 липня 1821 року у Вестмінстерському абатстві. І Кароліна намагалася проникнути в собор, буквально вибиваючи двері.

Вона померла наступного року, пробувши де-факто королевою Великої Британії Кароліною всього 18 місяців.

Александра Данська — принцеса Уельська (1863-1901 рр.).

Її майбутній чоловік, згодом Едуард VII, був обраний для неї, коли їй було 16 років.

"Тум-Тум", як його називали, постійно потрапляв у скандали з коханками, і його мати, королева Вікторія, хотіла, щоб він скоріше одружився.

Александра, принцеса Уельська, стала королевою-консортом Едуарда VII.

Олександра Данська та Едуард VII Фото: Royal Collection Trust

Це нічого не змінило: за однією з оцінок, кількість коханок "Тум-Тума" сягала 70. Олександра ж продовжувала жити, насолоджуючись своїми дітьми і займаючись спортом на відкритому повітрі, включно з катанням на ковзанах і полюванням.

Едуард був люблячим чоловіком, але недбалим: він мало що зробив, щоб підтримати її, коли в неї стався небезпечний для життя напад ревматичної лихоманки.

Вона користувалася надзвичайною популярністю серед публіки, відкривши нові горизонти в підтримці благодійних організацій та благодійних організацій — те, що сьогодні вважається само собою зрозумілим серед членів королівської сім'ї. Александра померла у 80 років, народивши шестеро дітей.

Марія Текська — принцеса Уельська (1901-1910 рр.).

Марія належала до морганатичної гілки Вюртемберзького королівського дому. Народилася і виросла у Великій Британії при дворі королеви Вікторії. Вона була заручена з принцом Альбертом Віктором, проблемним сином і спадкоємцем короля Едуарда VII.

Коли він помер від надмірностей (офіційно від грипу) у віці 28 років, здавалося, що Мей у 25 років може залишитися молодою вдовою. Але молодший брат принца, майбутній король Георг V, зробив їй пропозицію.

Якою б малоймовірною не була ця пара — він дбав тільки про колекціонування марок і полювання на фазанів, а вона — про шопінг, — вони заклали міцну основу для сучасної королівської сім'ї.

Марія Текська та її чоловік Георг V Фото: Royal Collection Trust

Марія, або як її називали, Мей, народила шістьох дітей, до яких була досить байдужа. Була відома своєю приголомшливою колекцією коштовностей. Померла Мей через рік після того, як її онука, королева Єлизавета, зійшла на престол.

Діана Спенсер — принцеса Уельська (1981-1996 рр.)

Донедавна найвідоміша з усіх принцес Уельських. Її прибуття в королівську сім'ю різко змінило ставлення до себе першої сім'ї країни.

Принцеса Діана Фото: Getty

Його стиль і презентація радикально змінилися, коли Діана почала домінувати в заголовках і на перших сторінках, висунувши на перший план свою турботу і змусивши інших членів "Фірми" усвідомити, що існує новий спосіб спілкування з людьми як вдома, так і за кордоном.

Безсумнівно, покращилася взаємодія Будинку Віндзорів з публікою. Емоційна, примхлива, вимоглива і мстива, вона не була милою і легкою, але її дуже любили в усьому світі. Історія Діани відома, навіть тим, хто не надто цікавиться тим, що відбувається в Букінгемському палаці.

Принцеса Діана після розлучення Фото: Getty Images

Цікаво, але суперниця Діани, Камілла Паркер-Боулз, де-факто, теж була принцесою Уельською. Але ніколи не використовувала цей титул з поваги до першої дружини Чарльза.

Кейт Міддлтон — нинішня принцеса Уельська

Кейт, дружина принца Вільяма, взяла все найкраще від своєї покійної свекрухи і стала ідеальною принцесою.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Щаслива мати трьох дітей, яку люблять у народі, Кейт надає підтримку своєму чоловікові і являє собою нове обличчя монархії — без особливих драм та інтриг. Якщо забути про бунтівного принца Гаррі, звісно.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон нещодавно перенесла операцію. І довгий час не з'являлася на публіці. Але нещодавно її бачили за кермом автомобіля. Передбачається, що вона повернеться до своїх обов'язків уже на Великдень.