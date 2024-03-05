10 принцесс Уэльских: кто носил этот титул до Кейт Миддлтон

Поразительно, но за почти 700 лет, прошедших с момента создания титула принца Уэльского, было всего десять принцесс Уэльских. И некоторые получили этот титул в два года.

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Титул принца Уэльского, который сейчас носит принц Уильям, известен с раннего Средневековья, до конца XIII века его носили правители Уэльса. Последним независимым от Англии правителем Уэльса (принцем Уэльским) был Лливелин ап Грифид. В конце XIII века, когда Уэльс был завоеван королем Англии Эдуардом I, титул принца Уэльского стали носить наследники ее престола. Титул принцессы Уэльской носят супруги принцев, наследников престола. Но принцесс было всего 10. И у каждой была интересная история. Об этом пишет Daily Mail.

Некоторые были преданы своей судьбе еще в двухлетнем возрасте, и очень немногие женились по любви.

Некоторые пережили кровавые сражения и столь же кровавые политические перемены.

Жоана – принцесса Уэльская (1361–1385 гг.)

Невеста-ребенок и жертва похищения – нельзя сказать, что жизнь Жанны, внучки короля Эдуарда I, была скучной.

Отцу Жоаны, (или Джоаны), графу Кентскому, отрубили голову, а ее заточили в замке Арундел.

Жоана, первая принцесса Уэльская

Наконец освобожденная, в возрасте 13 лет она тайно вышла замуж за 26-летнего солдата сэра Томаса Холланда. Он ушел на войну, и она снова вышла замуж, но Холланд вернулся домой через семь лет и потребовал вернуть жену.

Второй муж Джоан, Уильям Монтегю, похитил ее, но в конце концов был вынужден отказаться от нее.

К тому времени, когда ей было 34 года, Холланд уже умер, она унаследовала огромное богатство и титулы и с поразительной скоростью вышла замуж за своего кузена Эдварда, Черного принца.

Их сын стал королем Ричардом II, и когда она умерла в возрасте 59 лет, Жоана пожелала быть похороненной рядом с первым мужем.

Энн Невилл – принцесса Уэльская (1470–1472 гг.)

Энн вышла замуж в возрасте 14 лет за 17-летнего Эдварда Вестминстерского, сына и наследника короля Генриха VI.

Эдвард был убит менее чем через шесть месяцев в битве при Тьюксбери, одном из самых решающих сражений Войны Роз.

Энн Невилл и король Ричард III

В 16 лет Энн была готова выйти замуж за будущего короля Ричарда III. Но ее похитил собственный зять, который завидовал ее богатству.

Отказавшись от своих поместий, она смогла выйти замуж за Ричарда и была коронована вместе с ним в 1483 году. Энн Невилл скончалась всего через два года после этого события в 49 лет.

Екатерина Арагонская – принцесса Уэльская (1501-1509 гг.)

Похожая судьба ждала и Екатерину Арагонскую, дочь короля Испании, которая "вышла замуж" за Артура, сына и наследника короля Генриха VII, когда ей было всего 11 лет.

Их брак представлял собой династический союз, в котором Екатерина и ее супруг не имели права голоса. И они даже не встречались до этого. Их брак должен был объединить Англию и Испанию в союзе против Франции.

Екатерина Арагонская

Встретились они только через четыре года, когда Екатерина прибыла в Англию и поняла, что они с Артуром не понимают друг друга. Но они сыграли официальную свадьбу через десять дней, когда Екатерины было всего 15 лет.

Пять месяцев спустя Артур умер, и Екатерина вышла замуж за его младшего брата, короля Генриха VIII, который позже прославился под кличкой "Синяя борода" и чья история рассказана в многочисленных фильмах и сериалах, например, в "Тюдорах".

Генрих VIII Фото: Wikipedia

Генри расторг брак через 15 лет, королева Екатерина восстановила свой прежний титул вдовствующей принцессы Уэльской – возможно, она и потеряла корону, но, по крайней мере, не потеряла голову.

Каролина Ансбахская – принцесса Уэльская (1714–1727 гг.)

Каролина, родившаяся в Германии, первая принцесса Уэльская за более чем 200 лет, имела новый подход к браку. У принца Георга Августа, сына и наследника короля Георга I, было огромное количество любовниц. И Каролина делала их своими фрейлинами, чтобы держать под контролем.

Будучи членом новой ганноверской династии, Георг презирал своего отца, а его политически одаренная жена помогла подорвать правление короля, который не удосужился выучить английский язык, несмотря на то, что был обременен богатством, титулами и короной.

Каролина Ансбахская

Каролина была любима своим народом, и ей настолько доверяли, что она была назначена регентом вместо своего мужа, когда он взошел на трон в 1727 году и уехал обратно в Ганновер.

Но она умерла в возрасте 54 лет от разрыва кишечника. И ее супруг, хоть и изменял ей постоянно, пообещал, что когда он умрет, их похоронят в одном гробу. Чтобы они могли быть вместе после смерти.

Августа Саксен-Готская – принцесса Уэльская (1736–1772 гг.)

Еще одна невеста-ребенок, на этот раз 16-летняя, попала в правящий дом Британии, чтобы выйти замуж за неприятного 29-летнего принца Фредерика, сына и наследника короля Георга II.

Августу часто видели у окна королевской резиденции, обнимающей свою куклу. А ее супруг назначил свою любовницу леди Арчибальд Гамильтон "первой леди спальни".

Августа Саксен-Готская

Он умер, когда Августе было 32 года, оставив после себя девять детей, а она быстро исчезла из поля зрения общественности, умерев от рака гортани в возрасте 52 лет.

Каролина Брауншвейгская – принцесса Уэльская (1795–1820 гг.)

Каролина прославилась своим невероятно скандальным браком. И является самой долгоживущей из всех принцесс Уэльских, хотя ее брак распался практически до того, как начался.

В 1794 году принцессу обручили с ее двоюродным братом и наследником британского престола Георгом, принцем Уэльским, которого прозвали "глупым принцем Джорджем", несмотря на то что они никогда не виделись ранее, а Георг уже состоял в тайном браке со своей любовницей Марией Фицгерберт. С первой минуты знакомства принц Уэльский невзлюбил свою невесту, и Каролина ответила взаимностью.

Но они вступили в брак и Каролина родила дочь Шарлотту Августу. Вскоре после рождения дочери супруги разошлись, и Георг стал искать способа развестись. В 1806 году появились слухи о том, что Каролина родила ребенка от любовника.

Юная принцесса Каролина

Позже выяснилось, что ребенок взят ею на воспитание, но с дочерью ей видеться не давали. Так что она долгое время жила в Италии. Где у нее, как считается, было 18 любовников. Георг IV был коронован 29 июля 1821 года в Вестминстерском аббатстве. И Каролина пыталась проникнуть в собор, буквально, выбивая двери.

Она умерла в следующем году, пробыв де-факто королевой Великобритании Каролиной всего 18 месяцев.

Александра Датская – принцесса Уэльская (1863–1901 гг.)

Ее будущий муж, впоследствии Эдуард VII, был выбран для нее, когда ей было 16 лет.

"Тум-Тум", как его называли, постоянно попадал в скандалы с любовницами, и его мать, королева Виктория, хотела, чтобы он поскорее женился.

Александра, принцесса Уэльская, стала королевой-консортом Эдуарда VII.

Александра Датская и Эдуард VII Фото: Royal Collection Trust

Это ничего не изменило: по одной из оценок, число любовниц "Тум-Тума" достигало 70. Александра же продолжала жить, наслаждаясь своими детьми и занимаясь спортом на открытом воздухе, включая катание на коньках и охоту.

Эдуард был любящим мужем, но небрежным: он мало что сделал, чтобы поддержать ее, когда у нее случился опасный для жизни приступ ревматической лихорадки.

Она пользовалась чрезвычайной популярностью среди публики, открыв новые горизонты в поддержке благотворительных организаций и благотворительных организаций – то, что сегодня считается само собой разумеющимся среди членов королевской семьи. Александра умерла в 80 лет, родив шестеро детей.

Мария Текская – принцесса Уэльская (1901–1910 гг.)

Мария принадлежала к морганатической ветви Вюртембергского королевского дома. Родилась и выросла в Великобритании при дворе королевы Виктории. Она была помолвлена с принцем Альбертом Виктором, проблемным сыном и наследника короля Эдуарда VII.

Когда он умер от излишеств (официально от гриппа) в возрасте 28 лет, казалось, что Мэй в 25 лет может остаться молодой вдовой. Но младший брат принца, будущий король Георг V, сделал ей предложение.

Какой бы маловероятной ни была эта пара – он заботился только о коллекционировании марок и охоте на фазанов, а она – о шоппинге, – они заложили прочную основу для современной королевской семьи.

Мария Текская и ее супруг Георг V Фото: Royal Collection Trust

Мария, или как ее называли, Мэй, родила шестерых детей, к которым была довольно равнодушна. Была известна своей потрясающей коллекцией драгоценностей. Скончалась Мэй через год после того, как ее внучка, королева Елизавета, взошла на престол.

Диана Спенсер — принцесса Уэльская (1981-1996 гг)

До недавнего времени самая известная из всех принцесс Уэльских. Ее прибытие в королевскую семью резко изменило отношение к себе первой семьи страны.

Принцесса Диана Фото: Getty

Его стиль и презентация радикально изменились, когда Диана стала доминировать в заголовках и на первых страницах, выдвинув на первый план свою заботу и заставив других членов "Фирмы"осознать, что существует новый способ общения с людьми как дома, так и за рубежом.

Несомненно, улучшилось взаимодействие Дома Виндзоров с публикой. Эмоциональная, капризная, требовательная и мстительная, она не была милой и легкой, но была очень любима по всему миру. История Дианы известна, даже тем, кто не слишком интересуется происходящим в Букингемском дворце.

Принцесса Диана после развода Фото: Getty Images

Интересно, но соперница Дианы, Камилла Паркер-Боулз, де-факто, тоже была принцессой Уэльской. Но никогда не использовала этот титул из уважения к первой жене Чарльза.

Кейт Миддлтон – нынешняя принцесса Уэльская

Кейт, супруга принца Уильяма, взяла все лучшее от своей покойной свекрови и стала идеальной принцессой.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Счастливая мать троих детей, которую любят в народе, Кейт оказывает поддержку своему супругу и представляет собой новый облик монархии – без особых драм и интриг. Если забыть о мятежном принце Гарри, конечно.

Напомним, Кейт Миддлтон недавно перенесла операцию. И долгое время не появлялась на публике. Но недавно ее видели за рулем автомобиля. Предполагается, что она вернется к своим обязанностям уже на Пасху.