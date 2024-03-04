"Они заслужили": королеве Камилле и принцессе Кейт могут поручить новую обязанность

Королева Камилла и принцесса Кейт могут добавить в свои королевские резюме совершенно новую должность. Это может оказаться очень популярным изменением правил британской монархии.

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Королева Камилла и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон смогут вручать награды и звания. Обычно этим правом пользовались только "кровные члены королевской семьи". Речь идет об инвеституре. Обычно это происходит в Букингемском дворце, хотя ранее это происходило и в других королевских резиденциях, сообщает Mirror

Инвеститура — это день, когда удостоенный награды получает награду лично от члена королевской семьи. Официально это — формальный юридический акт введения во владение имуществом или в должность, который сопровождается специальной процедурой.

Журналисты отметили, что в настоящее время награды могут вручать только те, кто родился в королевской семье, хотя, учитывая вероятность сокращения монархии, это может измениться.

Королева Камилла Фото: Getty Images

"Королева Камилла показала себя действительно трудолюбивой и послушной супругой короля, и кто бы не хотел, чтобы принцесса Уэльская вручила ему награду? Есть ощущение, что это они заслужили. Это может оказаться очень популярным изменением", — отметил источник издания.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Король Чарльз ІІІ в настоящее время временно отстранен от исполнения обязанностей из-за лечения рака, а это означает, что королева Камилла возглавляет королевскую семью большую часть года.

Несмотря на это, Камилла теперь собирается на короткое время отойти от обязанностей, чтобы больше времени уделять своему супругу.

Напомним, 3 марта сообщалось, что королева Камилла исчезнет из публичного пространства. Последние недели график Ее Величества был очень насыщен.