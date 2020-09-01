Фермеры в беде. Какой урожай соберет Украина в 2020 и кто на нем заработает

Как украинские аграрии справляются с климатическими качелями и коронакризисом, кому государство помогает финансово, и почему этот сельскохозяйственный год — не рекордный, но и не катастрофический — усилит позиции крупных компаний на рынке, рассказывает Фокус.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 19 августа обновило прогноз по урожаю зерновых с ранее прогнозируемых 72,1 млн т до 70 млн т. Это на 5 млн т меньше, чем в 2019 году, когда урожай достиг 75 млн т.

В июне звучали более оптимистичные оценки. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала отчет, согласно которому урожай зерновых составит 72 млн т. А в начале августа Украинская зерновая ассоциация (УЗА) сообщила, что совокупно зерновых и масличных культур соберут 100 млн т, что на 1,6 млн т больше, чем в 2019-м.

Устали от рекордов

Прогнозы меняются не просто так. Всему виной погода, которая почти год путает аграриям карты. Сначала была аномально теплая и совершенно бесснежная зима. Потом — холодная весна. Только май с июнем порадовали обильными осадками. Так что многие аналитики сомневаются в том, что сельхозпроизводители побьют рекорд 2019 года, разве что на какую-то долю процента. "Общий прирост урожая составит где-то 2%", — считает Константин Фастовец, глава аналитического департамента инвесткомпании Adamant Capital.

Климатические качели уже привели к потере части урожая. По данным Минэкономики, из-за неблагоприятных погодных условий озимые зерновые погибли почти на 386 тыс. га, это 2,6% всех посевных площадей. "Прохладная весна с поздними майскими заморозками до -9°C снизила урожай озимых. А засушливый июль на фоне теплой, сухой зимы негативно повлиял на яровые культуры", — говорит Виктор Марценюк, главный агроном МХП.

Во-вторых, сократилась посевная площадь. В прошлом году зерновыми и зернобобовыми засеяли 15,3 млн га, в 2020-м — на 129 тыс. га меньше.

В-третьих, упала урожайность пшеницы, гороха, рапса. Основная причина та же — неблагоприятные погодные условия. Во многих областях Украины в марте — апреле выпало в 2–2,5 раза меньше дождей, чем обычно. "По сравнению с 2019 годом на предприятиях МХП в Винницкой, Черкасской и Киевской областях прогнозируется снижение урожайности основных культур (подсолнечник, кукуруза, соя) на 20–30%", — уточняет Марценюк.

Никуда не торопятся

Темп уборки урожая в текущем сезоне отстает от прошлогодних. По данным "УкрАгроКонсалт", к началу августа аграрии намолотили зерновых на 9% меньше, чем годом ранее. А к 13 августа собрали только 25,5 млн т пшеницы (на 10% меньше, чем в 2019-м) и 8,6 млн т ячменя (меньше на 4,2%).

Сократится урожай и масличных культур. Это плохая новость, поскольку Украина — один из крупнейших экспортеров растительных масел в мире, которые приносят аграриям десятки миллионов долларов выручки. УЗА ожидает, что урожай подсолнечника сократится на 12%, а рапса (сырье для биотоплива) — на 5%.

Некоторые эксперты считают, что улучшение погодных условий в середине лета выровняет ситуацию с яровыми культурами, в числе которых и подсолнечник. "Сбор яровых начнется на две-три недели раньше, что связано с высокими температурами грунта в конце июня и в июле", — говорит Андрей Передерей, аналитик инвесткомпании Concorde Capital.

Есть и хорошие новости: урожай кукурузы, которую в хрущевские времена называли "царицей полей", будет рекордным. По прогнозам УЗА, это почти 39 млн т, что на 5 млн т больше, чем в 2019 году. Полная картина станет понятна в ноябре, в конце сбора урожая. "В первой декаде августа из некоторых областей начали поступать сигналы о снижении потенциала кукурузы, что может привести как к уменьшению ее объемов производства, так и к ухудшению качества урожая. Такие проблемы затронули преимущественно те регионы, которые наиболее пострадали от засухи", — комментирует Мария Колесник, руководитель аналитического отдела консалтинговой компании "ААА".

Фермерам не позавидуешь

Впрочем, пшеница, кукуруза и подсолнечник — это удел крупных агрохолдингов. Их запас финансовой прочности настолько велик, что позволяет безболезненно переживать кризис, в отличие от средних и мелких фермеров, которые сосредоточены на выращивании овощей, фруктов, орехов.

Да, все эти культуры приносят немалую прибыль, их рентабельность достигает иногда 80–100%. Но результат работы овощеводов и садоводов зависит не только от погоды. Вторым ударом стал карантин, обваливший продажи. Ведь небольшие хозяйства ориентированы в основном на внутренний рынок, а украинцы в кризис застегнули кошельки покрепче. Да и цены на фрукты весной и летом 2020 года оказались неподъемными. За счет высокой наценки фермеры пытались компенсировать потерю урожая, но тем самым загнали себя в угол. "Потери ягодников составили от 40 до 90%, хотя многие склонны приукрашивать результаты, дабы не выглядеть неудачниками. Если не вирус, то погода добила всех", — признается Ярослав Мовчун, совладелец ягодной фермы "Озеряна".

72 млн т составит урожай зерновых в Украине согласно прогнозу продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)

По поводу яблок садоводы тоже не питают особых надежд, хотя еще несколько лет назад Украина была в ТОП-10 производителей этого фрукта в Европе. Даже самые оптимистично настроенные фермеры считают, что урожай сократится на 30–40% из-за весенних заморозков и летних гроз с градом. Так что низких цен на яблоки не будет. В том числе потому, что в магазины завезут много импорта (прежде всего из Польши).

На экспорт

По данным ФАО, цены на продовольствие на глобальном рынке продолжают расти. Дорожают пшеница, кукуруза, растительные масла, сахар. Причем когда эпидемия COVID-19 только накрыла планету, цены на сельхозпродукцию сильно обвалились. Но летом вновь начался рост, от которого выиграют и украинские сельхозпроизводители. Наша страна — в числе ведущих экспортеров по многим позициям: пшеницы, кукурузы, ячменя, растительных масел. "АПК — уникальный сектор, который не сильно зависит от внутреннего спроса. Даже если внутренний спрос падает на 10–15%, это почти ни на что не влияет. Цены в портах определяют цены на внутреннем рынке", — объясняет Константин Фастовец.

По данным Минэкономики, только в январе-мае 2020 года объем экспорта продукции АПК вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки ячменя увеличились в 2,4 раза, растительных масел — на 22,4%, пшеницы — на 10,3%.

В ЕС уходит порядка 30% укра­инского агроэкспорта благодаря Соглашению об ассоциации с Евросоюзом. В августе многие квоты уже исчерпаны

Основные потребители украинской сельхозпродукции — Китай, Индия (туда мы продаем подсолнечное масло), Египет (крупнейший импортер зерновых), Европейский Союз (покупает сахар, зерно, масла, муку, кукурузу).

В ЕС уходит порядка 30% украинского агроэкспорта благодаря Соглашению об Ассоциации и беспошлинным квотам. К началу августа аграрии полностью исчерпали квоты на поставки в Евросоюз кукурузы, сахара, ячменной крупы, на 40% — по овсу и на 40% выбрали квоту на пшеницу в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. "Для поставок кукурузы остается наиболее интересным рынок Евросоюза, поскольку страны ЕС из-за сокращения собственного производства увеличат ее импорт. А на рынке пшеницы у нас появилась возможность потеснить европейское зерно, в частности французское", — комментирует Мария Колесник.

В целом эксперты ожидают, что экспорт основных культур (пшеницы, кукурузы, ячменя, масличных) в 2020 году будет на уровне 2019-го и составит порядка 61 млн т.

Помощи не будет

Большая проблема отечественного АПК — отсутствие должной государственной поддержки. ЕС на нужды своих аграриев выделяет около €60 млрд дотаций ежегодно. В Украине в прошлом году сельхозпроизводители получили от государства 4,34 млрд грн. На 2020-й предусмотрено и того меньше — 4 млрд грн. Из них на животноводство и компенсацию стоимости сельхозтехники — по 1 млрд грн, фермерам — 380 млн грн, на удешевление кредитов — 1,2 млрд грн, на садоводство, виноградарство и хмелеводство — 400 млн грн.

Денег мало. В госбюджете-2020 на помощь аграриям заложено 4 млрд грн. Это копейки / Фото: УНИАН

Но даже эти крохи до аграриев доходят не всегда. Потому что условия выделения денег запутанные и непрозрачные, получение помощи требует сбора большого количества документов. В итоге фермеры не успевают в срок подать заявку на дотации, а многим отказывают по формальным причинам или из-за дефицита средств. "В прошлом году хотел получить компенсацию за убытки в результате засухи. Нужно было подготовить множество справок, на оформление некоторых требовалось до двух месяцев. В итоге не успел. Больше пытаться не буду, так как это бесполезная затея", — рассказывает Сергей Заец, владелец овощной фермы в Черниговской области.

Тем временем министр экономики Игорь Петрашко, который ранее работал в крупном агробизнесе, заявляет, что на следующий год объем дотаций АПК планируется "значительно увеличить".

А что со льготными кредитами, которые государство выдает молодому бизнесу? Ведь программа "5–7–9" продолжает действовать. Такой заем могут получить предприниматели и компании с годовым оборотом до 100 млн грн на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств. Срок кредита — 2–5 лет, процентная ставка зависит от вида кредита — 5–9%. Все, что нужно бизнесу, — это подтвердить платежеспособность и поучаствовать в проекте своими деньгами — внести 20–30% аванса.

Но так просто бывает только в теории. На практике банки не спешат кредитовать аграриев. "Знаю многих фермеров, которые пытались получить кредит и не смогли. Отказали даже тем, у кого кристально чистая кредитная история и все максимально прозрачно", — говорит Ярослав Мовчун.

Финансисты не хотят брать на себя риски невозврата займов (из-за неурожайного года производитель может не рассчитаться по кредиту) и не готовы давать деньги убыточным предприятиям. По статистике банков — участников программы (их более 10), на этапе рассмотрения заявок уже отсеивается 50% заемщиков, а кредит получают не более 20%.