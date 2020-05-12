Засуха или показалось. Спасут ли майские дожди урожай и реки в Украине

В этом году отсутствие метеорологической зимы и ранневесенняя засуха превратили некоторые регионы Украины почти в пустыни. Нехватка дождей и пыльные бури не способствуют развитию сельскохозяйственных культур, однако эксперты уверяют, что ситуация не катастрофическая. И если у агропромышленности еще есть надежда на спасение, то украинские реки и водоемы сейчас переживают сложные времена, не помогают даже ливни, начавшиеся неделю назад по всей стране. Фокус вместе с экспертами выяснил, спасут ли майские дожди сельское хозяйство и водоемы.

Вот уже неделю Украину омывает проливной дождь. До этого последние эффективные осадки были в последней декаде февраля – интервал без дождей составил почти два месяца. И за это время по стране прокатились пылевые бури, а несколько областей (Житомирскую, Киевскую и город Киев) охватили масштабные лесные пожары, которые, помимо прочего, являются следствием сухой теплой зимы, что вызвало панику в аграрной промышленности – без достаточного количества влаги потери урожая могут быть значительными. Благо все же осадки выпали, и появилась надежда, правда, далеко не для всех регионов.

Арбузы будут!

Начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко рассказала Фокусу, что, несмотря на дожди, засуха миновала не во всех регионах.

Сегодня, 12 мая 2020, пылевая буря накрыла Ивано-Франковскую область

"В конце апреля и начале мая мы получили большой бонус от природы – осадки прошли по всей территории, и причем хорошие осадки, в некоторых районах даже месячная норма выпала. Учитывая при этом не очень высокую температуру воздуха, значительно улучшились условия в Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Полтавской областях. Но засуха все еще остается на юге страны – в Херсонской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Донецкой областях. Здесь осадки хоть и выпали, но в таком количестве, что существенно картину не меняют. Именно поэтому прогнозируется, что в южных областях не будет высокого урожая, прежде всего мы говорим о пшенице. Да, урожай будет, но очень не высокий", – говорит Татьяна Адаменко и подчеркивает, что не является сторонником пессимистических настроений, поэтому не считает сложившуюся ситуацию катастрофической.

По словам начальника отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины, больше всего сейчас страдает Одесская и Николаевская области. И тут же возникает вопрос – в этом году мы останемся без арбузов?

"Конечно, нормальной влаги для теплолюбивых культур, которые только посеяны, мало для их нормальных всходов, но я не думаю, что мы останемся без арбузов. Сейчас синоптическая ситуация неустойчивая и есть вероятность того, что мы получим дожди до середины месяца по всей территории. Естественно, это летние дожди, и они имеют неравномерное распределение – где-то ливень, а где-то и вовсе ничего, но тем не менее ситуация не выглядит критической на сегодняшний день", – уверяет Татьяна Адаменко.

Подсолнечное масло может подорожать

Каким будет урожай в этом году, говорить еще рано. Если две недели назад аграрии били тревогу и переживали, что убытки будут колоссальными, то после дождей прогнозы уже не так однозначны.

"Погодные условия нынешней зимой были неблагоприятными для сельского хозяйства, в частности, зима была малоснежной. Отсутствие достаточного количества влаги и снежного покрова привело к сложному состоянию посевов. Кроме этого, в весенний период, когда на всей территории Украины началась засуха, большинство озимых культур находилось в тяжелом состоянии", – рассказывает Фокусу Алекс Лисситса, президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Однако, как уже было сказано, за последние две недели ситуация поменялась кардинальным образом, исключение – некоторые территории южных областей.

"Прошли дожди, количество осадков в разных регионах фиксировалось от 5 мм до 40 мм на протяжении двух недель, соответственно в большинстве регионов Украины риск потери озимых культур оценивается как минимальный. Другая история с яровыми культурами, которыми Украина торгует на мировых рынках, в первую очередь речь идет о кукурузе, подсолнечнике и сое. Здесь с прогнозами нужно быть очень осторожными, поскольку на сегодня ситуация еще не понятна: большинство аграриев не отсеялись или в процессе, дождь, который прошел, помогает активному росту растений и пока нет больших проблем с вегетацией", – продолжает Алекс Лисситса.

Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" также подтверждает слова Татьяны Адаменко из Гидрометцентра Украины – больше всего от засухи страдают южные регионы и регионы, где присутствуют песчаные грунты: север Черниговщины, север Житомирской области, частично Ровенская и Киевская области. Но поводов говорить о больших потерях урожая в этом году нет. А вот отразится ли засуха на экономике агросектора – вопрос другой.

"Несмотря на карантин и определенные ограничения, связанные с ним, – логистика сотрудников, закрытие столовых и общежитий, украинские аграрии провели, а кто-то заканчивает, весенне-полевые работы на высоком технологическом уровне. На сегодня сложно прогнозировать урожайность, потери и считать экономику. Например, если сейчас мы видим достаточно высокие цены на продовольственную пшеницу, то биржи, связанные с техническими культурами, а для Украины это в первую очередь кукуруза, сильно просели. Насколько будет тяжелая экономическая ситуация в конце года, можно будет сказать не ранее, чем в августе. Когда мы будем понимать реальный урожай озимых и когда будет понятная спотовая цена на такую культуру, как кукуруза и, что очень важно для нас – на подсолнечное масло", – говорит Алекс Лисситса.

Подорожает ли подсолнечное масло и соя, зависит от того, какой будет цена на подсолнечник, а это уже зависит непосредственно от самого урожая, который пока оценивать рано. Кстати, что касается пшеницы – здесь мнения экспертов разошлись, Алекс Лисситса уверяет, что урожай пшеницы и других озимых культур будет относительно хорошим.

Из-за зимней засухи мелеют реки

И если землю еще кое-как спасают дожди, то, увы, рекам от этого не легче.

Наталья Грудницкая, начальник Деснянского бассейнового управления водных ресурсов, рассказала Фокусу, какие тяжелые засушливые времена сегодня переживают украинские водоемы.

"Впервые за все годы наблюдений в этом году нет весеннего половодья. Соответственно это влияет на состояние водных объектов. Недостаточное количество воды в реках не позволяет происходить естественным руслоочистительным процессам, которые во время наводнения позволяют рекам самоочищаться. Отсутствие снега зимой, недостаточное количество осадков весной – и в результате имеем уровень воды в реках, близкий к граничным значениям, то есть такие уровни воды обычно наблюдаются летом – в начале осени в более засушливый период года. Например, уровень воды сегодня в Десне по сравнению с прошлым годом ниже на 1 метр. Такая ситуация наблюдается на всех водных объектах страны. Изменения климата стремительно ворвались в нашу жизнь, и нынешняя зима тому подтверждение. Поэтому нужно каждому из нас пересмотреть свое отношение к воде. Рациональное использование, сохранение и охрана водных ресурсов сегодня должна происходить на любом уровне – от рядового гражданина до местных органов власти. Должно быть понимание того, что вода не такой уж и неисчерпаемый ресурс, как мы привыкли считать. Бездумное использование людьми воды в тандеме с глобальным изменением климата приводит к необратимым процессам", – поясняет Наталья Грудницкая.

По ее словам, сегодня нарушается законодательство по отношению к водным ресурсам. Разоряются пойменные земли и прибрежные защитные полосы, вносятся гербициды и пестициды при обработке таких земель (диффузное загрязнение водных объектов), сбрасываются в поверхностные водные объекты недостаточно очищенные сточные воды (точечное загрязнение водных объектов), а это все оказывает антропогенное влияние на водные объекты, что приводит к истощению, заилению, обмелению.

"Чтобы сохранить наши реки, нужно каждому изменить себя, свое сознание по отношению к водным ресурсам и беречь каждую каплю, так как каждая капля имеет значение", – резюмирует наша собеседница.

По словам эксперта по вопросам экологии и рыбной отрасли Андрея Нелипы, река Десна отошла вглубь от береговой линии уреза на пять метров. Приток воды сейчас аномально низкий, реки не питаются, зима была без снега, осадков крайне мало. Половодья нет, и не будет. Погодные условия для воды в этом году критические. И такая плачевная картина наблюдается на всех водоемах страны. И если водохранилища еще более-менее переносят эту засуху, то с притоками рек беда. Наполнять их нечем, и это грозит обмелением рек, их пересыханием и гибелью ихтиофауны.

Казалось бы, майские дожди должны помочь водоемам не потерять свой уровень. Но вместе с тем возникает и другая проблема. Вот как, например, в реке Самара, которая является притоком Днепра, массово гибнет крупная рыба весом более килограмма. Причиной тому – экологическое состояние воды. Активисты соорудили дамбу, и постарались предотвратить попадание загрязнений дальше по воде и в сам Днепр, но дожди сыграли им не на руку.

«Природа сама старается справиться с загрязнением, но пока получается плохо, только верхние слои очистились, как смыло заново загрязнение, но дамба стоит и не даёт возможности идти загрязнению в р. Самару. Уровень воды подымается незначительно т.к. начал набираться водоем, подготовленный под отстой воды» - сказано на страничке ихтиолога Романа Новицкого.

Как можно спасти реки

Можно ли как-то человек повлиять на сложившуюся ситуацию? Да! И речь не о танцах с бубном и шаманских призывах дождя.

"Чем может помочь человек? Разве что перестать потреблять воду из рек для питьевого, бытового и промышленного водозабора и на время перейти на скважины. Это не везде по карману местным бюджетам, поскольку залегание пригодных пластов может быть глубоким. Но все же это один из вариантов. В Беларуси давно с этой проблемой разобрались, и там водоснабжение только из скважин! Из рек водозабора нет. Есть гидроэнергетика, но это немного другое – ведь гоняя воду по каскадам, объем ее не уменьшается (гидротехническое сооружение обеспечивает необходимый напор воды, поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию – авт.). Людям нужно меньше уничтожать водно-болотные угодья и больше думать об экосистеме водоемов, и только тогда все будет хорошо", – считает Андрей Нелипа.